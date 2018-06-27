الوكيل المساعد للموارد البشرية يعرب عن تقديره لمعالي وزير الداخلية على دعمه المتواصل لجهود تطوير العنصر البشري المنامة في 27 يونيو/ بنا / أعرب العميد عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية ، عن خالص شكره وتقديره للفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على دعمه المتواصل للجهود المبذولة في مجال تطوير العنصر البشري ، من خلال تبني معايير عالمية في مختلف مجالات العمل ، ضمن استراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في كافة قطاعات الوزارة ، منوها إلى أن ذلك أثمر عن حصول الموارد البشرية على شهادة التميز المؤسسي "النجمة الرابعة " والتي تمنحها المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة المسئولة عن تقييم الشركات والمؤسسات على مستوى العالم ، الأمر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى مملكة البحرين.



كما أعرب عن شكره وتقديره لإدارة تكنولوجيا المعلومات والإبداع الالكتروني بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية على جهودها المتميزة في إعداد وتصميم التطبيق الذكي لخدمات الموارد البشرية والذي تفضل معالي الوزير بتدشينه خلال الاحتفال بهذه المناسبة ، نظرا لما يسهم به في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات والإجراءات الإدارية التي تقدمها الموارد البشرية لكافة منسوبي وزارة الداخلية.

وأوضح العميد عادل أمين أن هذه الجائزة وضعت الموارد البشرية بوزارة الداخلية في مصاف أفضل المؤسسات على مستوى العالم في الالتزام بمعايير التميز المؤسسي ، حيث تمنح الشهادة من قبل المؤسسة الأوربية لإدارة الجودةEFQM وهي المسئولة عن منح مثل تلك الدرجات المرموقة في التميز على مستوى الاتحاد الأوربي والعالم ، مضيفا أنه تم منح الموارد البشرية درجة الاعتراف بالتميز بعد الزيارة التفتيشية التي قامت بها لجنة من مقيمي المؤسسة الأوربية ، وشملت أكثر من 400 ساعة عمل وأكثر من 31 اجتماعا تفتيشيا وثلاثة لقاءات حوارية مع مختلف مستويات الموارد البشرية ، بالإضافة إلى لقاء أكثر من 105 من منتسبي الموارد البشرية ، والتحقق والإطلاع علي أكثر من 1290 ملفا مختلفا.



وأضاف أن الموارد البشرية تبنت العديد من المشاريع خلال رحلتها في التميز المؤسسي والتي امتدت على مدار أربع سنوات ، وأهم تلك المشاريع مشروع تقييم الذات والذي تبنت فيه الموارد ثلاثة مشاريع فرعية وهي دراسة توقعات واحتياجات العملاء ، ودراسة احتياجات منتسبي الموارد وتطلعاتهم ، ووضع آليات للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي ومؤشرات قياس الأداء والمتابعة ونتج عن هذا المشروع فوز الموارد البشرية "بجائزة الإصرار على التميز " فئة نجمة واحدة طبقا لمعايير المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة.



وتابع : أما المشروع الثاني باسم "قيادي " والذي اهتم بتنمية المهارات القيادية بالموارد البشرية فقد انقسم إلى عدة مشاريع فرعية وهي مشروع دراسة "واقع القيادات المتوسطة بالموارد " بطريقه 360 لكل مسؤول بالموارد ، حيث تم تحديد معايير معينة وسؤال الموظفين والعملاء وفرق المتابعة والقيادات والزملاء عن ذلك الرئيس ، ومن خلال هذا المشروع تم تحديد المهارات الأولى بالاهتمام داخل الموارد ، ومن هنا برز المشروع الفرعي الثاني وهو مشروع " كفاءات " والذي تم بالتعاون مع أقسام التدريب والتطوير بالموارد لتطوير تلك المهارات من خلال التدريب وورش العمل وغيرها من الأساليب.



وأشار العميد عادل أمين إلى أن الموارد البشرية عمدت إلى تدريب كوادرها علي التخطيط السنوي ووضع آليات متابعة دورية شهرية وربع سنوية وسنوية ، وتبني معايير واضحة للأداء ، كما اهتمت الموارد برفع كفاءة ومشاركة منتسبيها من خلال خمسة محاور رئيسية وهي التدريب المدروس من خلال احتياجات تدريبية حقيقية ، والتمكين وبناء قيادات للصف الثاني وإلزام الأقسام بذلك وتقييمهم عليه ، ووضع آليات قياس للأداء متفق عليها واضحة وتتم بشفافية ويتم مناقشة الموظفين فيها شهريا وتجمع ربع سنويا ، بالإضافة إلى وضع خطط وآليات للتحفيز والمكافآت من خلال آليات موظف الشهر ، و"التدوير" وهنا يتم تدوير الأفراد على الأقسام المختلفة بغرض تبادل الخبرات ومساعدتهم علي اكتساب مهارات جديدة ، وكذلك مشروع "استغلال أمثل لغد أفضل " حيث تبنت الموارد تكوين فريق لرصد استخدام الإدارات للموارد وكيفيه الترشيد وتعميم أفضل الممارسات في الحفاظ علي الموارد واستغلالها بين الإدارات.



وأوضح الوكيل المساعد للموارد البشرية أنه تم تبني مشروع تطوير وتحديث الخدمات كمراجعة جميع مسارات العمل ومسار الخدمات سواء من حيث المدة او الصلاحيات ونتج عن ذلك مراجعة 100% من معاملات الموارد و انخفاض زمن تنفيذ المعاملات بما يتجاوز 60% من زمن التنفيذ الأصلي لتنفيذ المعاملات وكذلك انخفاض نسبة المعاملات الورقية بنسبة 100% منوها إلى تبني سياسة تحويل الخدمات إلى خدمات الكترونية وتحويل أكثر من 120 خدمة ذاتية ، هذا بالإضافة إلى مشروع " آليات القياس " لقياس النتائج من خلال تكوين فرق للمتابعة والدعم للإدارات المختلفة وشمل ذلك تدريب وتمكين أعضاء تلك الفرق ، وتبني سياسات للتخطيط السنوي من خلال خطوات محددة بجداول زمنية.



وحول الخطط المستقبلية للموارد البشرية ، أشار العميد عادل أمين إلى وضع الخطط الإستراتيجية الجديدة للموارد البشرية والتي ستبدأ في 2020 استكمالا لمسيرة التميز المؤسسي للحصول على الاعتراف بالتميز المؤسسي فئة الخمس نجوم والذي سوف يفتح للموارد آفاقا عالمية ، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في الشراكة ومساعدة مختلف الجهات سواء الإدارات داخل الوزارة أو الهيئات خارج الوزارة لنشر وتبني معايير وثقافة التميز المؤسسي.



وأضاف أننا اليوم نشارك ثلاث إدارات داخلية في الوزارة في مشروعهم للتميز المؤسسي ونتعاون مع جهات كثيرة داخل المملكة لنشر ثقافة التميز.







ع إ ح/ع ذ



بنا 1717 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/27 - 26 : 08 PM