ماليزيا تعلن أن قيمة الاملاك التي صودرت من مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق بلغت 1,1 مليار رنجيت ماليزي

كوالالمبور في 27 يونيو/ بنا / أعلنت إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية للشرطة الماليزية أن قيمة الأملاك التي صودرت من مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق السيد نجيب عبد الرزاق في 16 و 17 مايو الماضي، بلغت حوالي ما بين /900/ مليون و /1.1/ مليار رنجيت ماليزي .



ونقلت وكالة الانباء الماليزية عن مدير إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية للشرطة الماليزية السيد عمار سينغ اسهار سينغ قوله ، أنه قد شكل ثمان فرق خاصة تضم 150 عضوًا والعديد من الخبراء في البضائع الفاخرة الذين حسبوا قيمة المصادرة لمدة 36 يوماً موضحاً أن جميع الأملاك تشمل 12،000 نوعاً من المجوهرات عبر 25 حقيبة من 72 حقيبة التي تم

ضبطها .

وكشف ان "أغلى المجوهرات من الأملاك المصادرة بلغت /6.4/ مليون رينجيت ماليزي"0



وتضم الأملاك أيضاً، /567/ حقيبة يدوية فاخرة التي تساوي قيمتها حوالي /51.3/ مليون رنجيت ومنها بعض الحقائب لعلامة ماركات عالمية شهيرة .







ع ذ



بنا 1712 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/27 - 22 : 08 PM