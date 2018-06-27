الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار

المنامة في 27 يونيو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الخميس سيكون بمشيئة الله حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار ولكنه مغبر في البداية.



الرياح: عموماً شمالية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا خلال النهار، ولكنها متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد خلال الليل.



وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة خلال النهار داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام ولكنه من 3 الى 6 أقدام في عرض البحر خلال النهار.



درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية.. والصغرى: 30 درجة مئوية.







م.ح./ع ذ



بنا 1705 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/27 - 14 : 08 PM