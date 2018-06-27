المجلس الأعلى للصحة : لا صحة لوجود سقف مالي للخدمات العلاجية في بطاقة "صحتي"

المنامة في 27 يونيو/ بنا / بالإشارة الى ما يتردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بطاقة "صحتي" التي يتم توزيعها على مرتادي مركز عالي الصحي ضمن برنامج "اختر طبيبك" أكد المجلس الأعلى للصحة أن البطاقة المذكورة وزعت على نحو 8500 شخص من مرتادي مركز عالي الصحي من المستفيدين من الخدمات الصحية التي يقدمها المركز.



وأعرب المجلس الأعلى للصحة في هذا الإطار عن تقديره لجهود وزارة الصحة في الإشراف على المشروع، كما عبر المجلس عن ارتياحه للتجاوب الكبير من الأهالي ومرتادي مركز عالي الصحي لتفاعلهم الايجابي مع هذا المشروع الرائد، مؤكداً في هذا الصدد عدم صحة ما يشاع عن وجود سقف مالي للعلاج ضمن بطاقة "صحتي".



ويهدف برنامج "اختر طبيبك" والذي تم تطبيقه بمركز عالي الصحي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة بوجود طبيب مخصص لكل عائلة، موضحا بأن البرنامج يعد أحد أهداف الخطة الوطنية للصحة والتي تندرج في اطار مشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الذي يقع تحت مظلة الضمان الصحي الوطني.



ويتيح البرنامج اختيار طبيب العائلة من خلال هذا المشروع الرائد ساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمراكز الصحية، حيث أصبح لكل مريض طبيب مخصص للدخول عليه، لمتابعة حالة المريض بشكل متواصل والإلمام بالمشاكل الصحية والعائلية والاجتماعية.



يذكر أن مركز عالي الصحي يواصل توزيع البطاقات الخاصة ببرنامج "اختر طبيبك" على أهالي المنطقة ممن أنهوا عملية اختيار الطبيب بالمركز، بعد أن دُشن في ابريل الماضي برنامج "اختر طبيبك" والذي يتم تنفيذه بالمركز بشكل تجريبي، حيث تسلم أهالي المنطقة ممن أنهوا عملية اختيار الطبيب البطاقات الخاصة ببرنامج "اختر طبيبك" بالمركز.



وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع القيم والمبادئ التي وضعتها الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر العام الماضي، بهدف تطوير الهيكل المؤسسي الصحي ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1705 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/06/27 - 11 : 08 PM