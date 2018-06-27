الرئيس الفلسطيني لدى استقباله الأمير ويليام في رام الله: جادون في التوصل للسلام مع إسرائيل

رام الله في 27 يونيو / بنا / قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الجانب الفلسطيني جاد في الوصول للسلام مع إسرائيل، لتعيش الدولتان بأمن واستقرار على حدود الرابع من يونيو عام 1967.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس قوله اليوم لدى استقباله بمدينة رام الله، الأمير ويليام نجل ولي عهد بريطانيا: "نريد الوصول للسلام عبر المفاوضات، وموقفنا هذا لم يتغير منذ زمن طويل".



ورحب الرئيس الفلسطيني بزيارة الأمير ويليام الأولى إلى فلسطين، معربا عن أمله بأن يكرر الأمير ويليام هذه الزيارة عندما يحصل الشعب الفلسطيني على استقلاله.



وقال: "نعتقد أن هذه الزيارة تقوي العلاقات بين الشعبين البريطاني والفلسطيني، ونحن دائما بحاجة لدعم الشعب البريطاني من أجل قضيتنا الفلسطينية العادلة".



وذكر أن الحكومة البريطانية قامت مؤخرا بتقديم دعم لوكالة الغوث "الأونروا"، وهذه إشارة هامة في هذه الظروف.



وجدد التأكيد على وقوف فلسطين ضد الإرهاب بكافة أشكاله، وقال: "ملتزمون بمحاربة الارهاب حيثما كان محليا وعربيا ودوليا، لذلك نجري اتصالات مع كل دول العالم بهذا الخصوص".



بدوره، عبر الأمير ويليام، عن سعادته بزيارته الأولى إلى فلسطين، وقال: "سعيد بأن دولتي تعمل معكم في مجالات التعليم، وآمل أن يستمر هذا التعاون للوصول إلى السلام في المنطقة".







م.ح./ع ذ



بنا 1643 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/27 - 50 : 07 PM