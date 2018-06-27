ناصر بن حمد يشيد بالعلاقة المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات .. مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تنظم حفل الزواج الجماعي السابع و الاكبر لألف شاب وفتاة المنامة في 27 يونيو/ بنا / أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس مجلس امناء المؤسسة الخيرية الملكية بالدعم الكبير الذي يحظى به العمل الإنساني الخيري في مملكة البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية، والذي يعتبر الداعم الأول للعمل الخيري والإنساني في المملكة من خلال مبادرات جلالته الإنسانية الكريمة في مختلف المناسبات، مثمناً سموه توجيهات جلالته بتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للشباب البحريني، وحرص جلالته على تعاظم الجهود وتكاملها للوقوف مع الشباب في بداية حياتهم ومساندتهم في سبيل توفير الحياة الكريمة المستقرة لجميع أفراد الشعب البحريني الكريم.

جاء ذلك خلال رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكي حفل الزواج الجماعي السابع، الذي نظم من قبل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لصالح ألف شاباً وفتاة في فندق آرت روتانا بجزر أمواج، حيث يعُد هذا الاحتفال الأكبر الذي تنظمه وتدعمه المؤسسة في مملكة البحرين.



كما أشاد سموه بعمق العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، مثمناً جهود ودعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم هذا الحفل الضخم والذي يعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي أسسها الآباء والأجداد منذ القدم.



وبهذه المناسبة تقدم سموه بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى العرسان من الشباب والفتيات المشاركين في هذا الحفل، داعياً المولى عز وجل أن يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم في خير وأن يرزقهم الذريّة الصالحة ويوفقهم لبناء أسرهم، متمنياً لهم حياة سعيدة وموفقة ملؤها الحب والوئام.



ومن جهته أشاد سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى لحفل الزواج الجماعي السابع الذي نظمته مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية.



كما أثنى سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بالدعم الكريم الذي تقدمه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية للشباب البحريني المقبل على الزواج، حيث بلغ عدد العرسان المستفيدين من حفلات الزواج الجماعي نحو 3646 عريساً وعروسة منذ عام 2011 ولغاية عام 2018.



وقال سعادة السفير أن هذا الدعم الكريم يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، ومواصلة لذات نهج حفلات الزواج الجماعي الذي تشجعه قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات من أجل تخفيف التكاليف والأعباء على كاهل المتزوجين، ليؤسسوا لأنفسهم حياة زوجية بلا ديون تعكر صفو حياتهم.



ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى السيد أن هذا الحفل الذي يتم تنظيمه بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة لهو خير دليل على مدى العلاقة الأخوية التاريخية الكبيرة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً.



وقال الدكتور مصطفى السيد إنه من منطلق المودة والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين فإنه من الواجب على جميع المجتمع أن يتحد ويتعاون لتأصيل وتوصيل هذا المفهوم ليكون راسخًا في مجتمعنا من باب الرحمة والتكافل، ذلك لأن استقرار المجتمع يبدأ من استقرار العلاقة الزوجية من بدايتها، ولا يكون ذلك إلا إذا توافرت سبل الرعاية والدعم لهذه النواة، متمنياً لجميع العرسان حياة أسرية كريمة مستقرة.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1626 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/06/27 - 41 : 07 PM