ماكرون يعين فرانسوا سينيمو ممثلا شخصيا له في سوريا

باريس في 27 يونيو / بنا / عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء سفير بلاده في إيران فرانسوا سينيمو ممثلا شخصيا له في سوريا .



ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الحكومة الفرنسية قوله إن باريس لم تقرر بذلك فتح سفارة في هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غريفو إن الرئيس إيمانويل ماكرون عين اليوم الأربعاء السفير الحالي لفرنسا في إيران فرانسوا سينيمو، ممثلا شخصيا له في سوريا.



وأضاف غريفو أن مهام سينيمو (61 عاما) وهو المدير السابق للاستخبارات الخارجية، في إيران، ستنتهي في أغسطس، موضحا أيضا أن فرنسا "لا تعيد بذلك فتح سفارة في سوريا".





ع ذ



بنا 1608 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/27 - 19 : 07 PM