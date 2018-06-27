سعادة سفير مملكة البحرين في برلين يشارك في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني ٢١‎

برلين في 27 يونيو/ بنا / شارك سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم، في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الواحد والعشرين الذي عقد في مدينة برلين بالتنظيم مع اتحاد الغرف العربية، واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK)، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور صاحب السمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، الذي كان ضيف الشرف لهذا العام.



وناقش الملتقى أخر تطورات العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كالاستثمارات المباشرة ونقل المعرفة : دعم خطط التصنيع في العالم العربي، وإدارة التحول الرقمي: والتحديات وفرص التغييرات المحوّلة للسوق، والمشاريع الكبرى للبنية التحتية، والصناعات الغذائية، وتجربة دولة الكويت في التنمية والنمو المستدام.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1541 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/06/27 - 17 : 07 PM