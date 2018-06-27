متحدثون ومشاركون لـ "بنا " مؤتمر "وسائل الإعلام بين الواقع والتطلعات في الوقاية من المخدرات" فرصة للاطلاع على التجارب التي حصدت في مجال الوقاية من المخدرات المنامة في 27 يونيو / بنا / أكد متحدثون ومشاركون في مؤتمر "وسائل الإعلام بين الواقع والتطلعات في الوقاية من المخدرات" بأن الجهات المعنية المتمثلة في وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة تقوم بأدوار تكميلية مساعدة لمواجهة المخدرات. كما أوضحوا ان حضور تلك المؤتمرات مهم للإطلاع على التجارب التي حصدت في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، وهو فرصة للقاء النخبة من الجهات المعنية في مجال مكافحة المخدرات.



من جانبه أكد الأستاذ علي سبكار رئيس النادي العالمي للإعلام الإجتماعي لوكالة أنباء البحرين "بنا" أنه تقع على عاتق الجهات المسؤولة توعية أفراد المجتمع وخاصة عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي لكونها الوسائل الأكثر استخداماً، ولسهولة إنشاء حسابات وهمية للأفراد ونشر معلومات مغلوطة ونشر الممنوعات، فلابد من تواجد المختصين على وسائل التواصل الإجتماعي وتوعية المجتمع بخطورة المخدرات. ويكون لدى المختصين معرفة بطرق مروجي المخدرات حتى نكون لهم بالمرصاد.



وأكد أنه لابد من شغل الشباب بالنشاطات المفيدة والمشاريع التنموية حتى لا يكونوا فريسة لتلك الفئة، مشيرا إلى أن المجتمع البحريني مجتمع واع بقضية المخدرات. ولكن يجب حماية الفئة الأكثر تأثراً وهم الأطفال والشباب وهناك ممارسات وأنشطة أفضل لشغل وقت فراغهم. مضيفاً أن التطور الحاصل في وسائل الإعلام الإجتماعي فاقم هذه المشكلة ويجب علينا مكافحة هذه الآفة بتعاون الجهات المعنية وخاصة التي تحتضن الشباب.



وأكد الأستاذ يوسف محمد اسماعيل مدير إدارة وسائل الإعلام بوزارة شؤون الإعلام لوكالة أنباء البحرين "بنا" بأن وسائل الإعلام متمثلة بوزارات الإعلام لها دور كبير في وقاية المجتمع من المخدرات من خلال وضع استراتيجية إعلامية موجة وفاعلة لجمهورها، والعمل بها في مختلف وسائل التواصل الإعلامي كالإذاعة والتلفزيون والصحف، وتقوم وزارة الإعلام بمتابعة دقيقة لمحتوى الأفلام السينمائية والكتب والمسلسلات للتأكد من خلوها من المعلومات المغلوطة والترويج والتصور المختلف والهدام فيما يتعلق بقضية المخدرات.



وأكد مدير إدارة وسائل الإعلام أن التنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية منها الداخلية والتربية والتعليم والصحة. وساهمت "اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات" بدور كبير في هذه الوقاية من المخدرات، كما قامت وزارة شؤون الإعلام بطرح خطتها الإعلامية الموازية للجهود المبذولة في هذا المجال.



وأشار الأستاذ يوسف محمد إلى أن العملية الإعلامية هي عملية مستمرة لمواجهة المخدرات فالإعلام لا يقتصر على الإذاعة والتلفزيون بل يشمل التطور الحاصل في وسائله. والتنبه لأهمية الخطاب الإعلامي والدقة في اختيار محتوى الرسالة وتوقيتها وطريقة إيصالها. وأكد أن المؤتمر اكتسب أهميته لوجود الشخصيات المهمة المتخصصة التي حققت الإضافة الكبيرة لهذه القضية مما يسهم في زيادة التنسيق بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج لمكافحة المخدرات.



أما الأستاذ نوار عبدالله المطوع مدير إدارة المراكز الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة، فقد أكد لـ "بنا" على دور وزارة شؤون الشباب والرياضة ممثلة في المراكز الشبابية لكونها محطة تجمع فئة الشباب وشغل وقت فراغهم، فقد سلط الضوء على برنامج "تكاتف" برنامج الشباب البحريني للوقاية من المخدرات، وذلك انطلاقاً من عضوية الوزارة في "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات". وأوضح المطوع بأن البرنامج يقوم بتدريب الشباب في مختلف المراكز الشبابية وقد تم تدريب ما يقارب 70 منهم لتثقيف أقرانهم للوقاية من المخدرات، وقد تم تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والدورات التدريبية المتنوعة لمدة 4 شهور منها فن الاقناع، وقانون المخدرات، وإعداد قادة للوقاية من المخدرات، وغيرها مما يسهم في صقل مهارات الشباب.



وأشار الى أن هذا البرنامج يقدم لفئة الشباب من خلال خبراء من داخل وخارج البحرين بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة شؤون الإعلام، أما من خارج البحرين فيتمثل بمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ومقره أبوظبي وشرطة دبي. وسيقوم الشباب المتدربين بتدريب أقرانهم في مختلف المراكز وسيستمر هذا البرنامج بإطلاق نسخته الثانية بإضافة عدد من الدورات وزيادة أعداد المشاركين من المراكز الشبابية والتعاون مع جهات مختصة من خارج البحرين، وذلك لخلق قادة في تثقيف أقرانهم. وتعد المملكة أول بلد لديه هذه المبادرة.



ومن المشاركين في المؤتمر المقدم مسعود بن زيد الغافري من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسلطنة عمان فقد أكد لـ "بنا" بأن حضوره لهذا المؤتمر من منطلق اهتمام المختصين في سلطنة عمان بقضية المخدرات لخطورتها على المجتمع، ومن صلب عملهم للإطلاع على التطور الحاصل في مجال الوقاية من المخدرات، وللإطلاع على التجارب التي حصدت في هذا المجال، وهو فرصة للقاء النخبة من الجهات المعنية في مجال مكافحة المخدرات.



وفي مجال دور وسائل الإعلام في التوعية بقضية المخدرات، أكد المقدم مسعود بن زيد بأن الإعلام يحتاج لجهود أكبر لإيصال التوعية بشكل أفضل في ظل التطور الحاصل، وتقوم سلطنة عمان بجهود كبيرة من خلال "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات" وهي تضم في عضويتها الجهات المعنية كوزارات الصحة والإعلام والتربية والتعليم وتعد البرامج السنوية لمكافحة المخدرات، وتعمل هذه اللجنة بالتنسيق مع اللجان في دول مجلس التعاون الخليجي.



وأكد المقدم مسعود أن سلطنة عمان قطعت شوطاً كبيراً في مجال التوعية بهذه القضية فقد تم استحداث حافلات متنقلة كمسرح توعوي، وبرامج موجهة للطلبة في مختلف مراحلهم التعليمية، والتواصل المباشر مع المجتمع لتلمس احتياجاته وخاصة فئة الشباب لكونها هي الفئة المستهدفة من قبل تجار المخدرات.



أما المشارك الدكتور عبدالصادق حسن أستاذ الإعلام المشارك في الجامعة الأهلية في البحرين فقد أكد أن حضور الأكاديميين مهم لمثل هذه المؤتمرات لكونهم الفئة التي لها علاقة مباشرة بالطلبة وهم الفئة الأكثر تضرراً من المخدرات، فحضور الأكاديمي مهم لنقل المعلومة التي تلقاها لطلبته.



وأشار الدكتور عبدالصادق الى أن الدول العربية مستهدفة من قبل تجار المخدرات ويجب تضافر الجهود للسيطرة على دخول المخدرات لتلك الدول. و من خلال وسائل الإعلام يتم قطع شوط كبير في توعية المجتمع وخلق جيل مقاوم لهذه الآفة.



وعن الفائدة التي خرج بها الدكتور عبدالصادق أوضح بأنه أضاف لحصيلته المعلوماتية معلومات تتعلق بقضية المخدرات في دول مجلس التعاون ومنها ما يتمكن من خلاله من الحصول على صورة واضحه والتعاون مع المختصين لتوعية أفراد المجتمع من خلال تعاون الإعلام والداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة ولا ننسى دور رجال الدين المؤثر على المنابر في فئة الشباب.



من: أفراح الشيخ



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1540 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/27 - 50 : 06 PM