معالي وزير الخارجية يلتقي برئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي المنامة في 27 يونيو/ بنا / التقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود.



وخلال اللقاء أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، مشيدًا معاليه بالدور الاستراتيجي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيًا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.



وقد أقام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مأدبة غداء لكبار الضيوف المشاركين في افتتاح الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ بمحافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.







ع إ ح/ع ذ



بنا 1532 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/27 - 24 : 07 PM