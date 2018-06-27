وزير الخارجية الألماني يعلن رفض بلاده لمعاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية

برلين في 27 يونيو/ بنا / أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس رفض انضمام ألمانيا لمعاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية التي تم إبرامها في عام 2017.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن ماس اليوم قوله إن الاتفاقية التي تم دعمها من جانب ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لا تمثل أي تقدم في الطريق نحو عالم خال من الأسلحة النووية.



وأضاف قائلا: "أية معاهدة حظر لا تعمل على إزالة رأس نووية واحدة من العالم، لأن القوى النووية لا تشارك فيها، فإنها لن تساعدنا في تحقيق ذلك-وفقا لقناعتي الراسخة".



وحذر ماس من حدوث العكس، موضحا أنه قد يتم إضعاف اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية القائمة حاليا وآليات الرقابة الخاصة بها من خلال الاتفاقية الجديدة.



وبدلا من ذلك شدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة أن يكون هناك "خطوات واقعية ملموسة" كي يتم السماح بزيادة الثقة مع مرور الوقت والمضي قدما بذلك نحو نزع التسلح.



يشار أن هناك نحو 120 دولة تدعم الاتفاقية الأممية، ولكن الدول التسعة المحتمل أنها تمثل القوى النووية في العالم، وكل دول حلف الناتو تقريبا ومن بينها ألمانيا، كانت قد قاطعت المفاوضات بشأن الاتفاقية.









م.ح./ع ذ



بنا 1506 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/27 - 12 : 06 PM