بولندا تعدل قانونا حول محرقة اليهود أغضب إسرائيل

لندن في 27 يونيو / بنا / قررت الحكومة البولندية تعديل قانون يجرم اتهامها بالتعاون مع النازية في الحرب العالمية الثانية. بحسب البي بي سي .



وكان القانون يقضي بسجن المدانين بهذه الجريمة ثلاثة أعوام.



لكن رئيس وزراء الحكومة اليمينية قرر مراجعة القانون بعد 5 أشهر من إصداره، في عملية وصفها بأنها "تصحيح".



وقد وافق مجلس النواب في عجالة على التعديل في قانون محرقة اليهود، وأحيل إلى مجلس الشيوخ.



وقال مدير مكتب رئيس الوزراء للإذاعة البولندية: إن القانون يهدف إلى "صيانة سمعة بولندا"، ولكن من الآن فصاعدا ستكون المخالفة جنحة وليست جريمة.



وعندما وقع الرئيس، أندريه دودا، على القانون في فبراير، سُجلت اعتراضات عليه، فأحاله على المحكمة الدستورية، التي أمرت بتعليق العمل به.



وقد انتقد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، القانون علنا في أبريل، وقال لنظيره البولندي إنه لا جدال أن الكثير من البولنديين قاتلوا النازية في الحرب العالمية الثانية، ولكن "بولندا وبولنديين كانت لهم يد في تصفية" اليهود خلال المحرقة.



واعترفت الحكومة البولندية بالتراجع عن القانون، ولكنها قالت إنه أدى مفعوله في ردع كل من يردد مستقبلا عبارة "معسكرات الموت الهولندية" المسيئة، دون عقاب.





ع ذ



بنا 1505 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/27 - 12 : 06 PM