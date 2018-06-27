نائب وزير الخارجية الكويتي يؤكد وقوف دولة الكويت مع الشعب والقيادة الفلسطينية

لندن في 27 يونيو / بنا / أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله وقوف دولة الكويت بشقيها الرسمي والشعبي مع الشعب والقيادة الفلسطينية سواء من خلال الدعم السياسي اوالمالي.



وقال الجار الله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن موقف الكويت من القضية الفلسطينية التي وصفها بقضية العرب الاولى لا يحتاج الى ترديد على الإطلاق مؤكدا ان " موقفنا في مجلس الأمن واضح ويتجسد هذا الدعم والتواصل والتنسيق مع أشقائنا في هذه القضية بشكل مستمر".

كما اكد ان هذه القضية لابد ان تحل على أساس الشرعية الدولية وعلى أساس مبادرة السلام العربية واعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وقال الجار الله عقب توقيعه خطة عمل لجنة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية للأشهر الستة المقبلة مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت إنه بحث مع الوزير البريطاني كل ما يتعلق بمسيرة عملية السلام في الشرق الاوسط وما يثار حول ما يسمى (صفقة القرن) كما تم تداول المعلومات والأفكار حول هذه القضية مع الجانب البريطاني.

و على صعيد الملفات الإقليمية قال الجارالله انه تم التطرق الى عدد من القضايا وفي مقدمتها مستجدات الخلاف الخليجي بالمنطقة والوضع في اليمن وسوريا علاوة على

تطورات العلاقة الايرانية الخليجية لاسيما في ضوء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وحول اجتماعات لجنة التوجيه قال الجارالله ان اللجنة أنهت بنجاح اجتماعها ال12 اذ تم اعتماد خطة العمل للاشهر الستة المقبلة في مجالات عدة منها الشؤون السياسة

والاقتصادية والصحية والثقافية والتعليمية والأمنية والعسكرية.

واشاد الجارالله بأعمال لجنة التوجيه التي تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين الكويت وبريطانيا كل ستة اشهر ووصف اجتماعاتها بانها "عملية ومفيدة" وانه تم من

خلالها تحقيق إنجازات بفضل توافق مسؤولي البلدين على حسم عدد من المواضيع محل الاهتمام المشترك.





ع ذ



بنا 1459 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/06/27 - 09 : 06 PM