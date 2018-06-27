موزعة على مختلف المحافظات .. وزير التربية:افتتاح 10 أندية صيفية طــلابية من 1 يوليو إلى 15 أغسطس المنامة في 27 يونيو / بنا / أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم استعداد الوزارة لافتتاح 10 أندية مدرسية صيفية موزعة على مختلف محافظات المملكة، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 15 أغسطس 2018، للطلاب والطالبات في الفئة العمرية 7-12 سنة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.



وأضاف الوزير أن هذه الأندية ستعين الطلبة على استثمار العطلة الصيفية في مزاولة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وغيرها، بإشراف نخبة من التربويين المتخصصين، من خلال الاستفادة من الإمكانات والتجهيزات الموجودة في المدارس من صالات رياضية ومراكز مصادر التعلم وفصول دراسية وغيرها، إضافةً إلى المشاركة في عدد من الرحلات الترفيهية والتثقيفية.



هذا وتنقسم الأندية الصيفية إلى أندية للبنين في المدارس التالية: الخوارزمي الابتدائية للبنين، العلاء الحضرمي الابتدائية للبنين، اليرموك الابتدائية للبنين، عقبة بن نافع الابتدائية للبنين، الروضة الابتدائية للبنين، أما أندية البنات فستكون في مدارس: زنوبيا الإعدادية للبنات، سترة الابتدائية للبنات، أم كلثوم الإعدادية للبنات، سافرة الابتدائية الإعدادية للبنات، كرانة الابتدائية للبنات، على أن يخصص الأسبوع الأول من يوليو للتسجيل بالحضور الشخصي في مقار هذه الأندية، إضافةً إلى إمكانية الاستفادة من خدمة "التسجيل في الأندية الصيفية" المتاحة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.





خ.ب/ع ذ



بنا 1430 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/06/27 - 45 : 05 PM