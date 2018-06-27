توقف حركة الملاحة البحرية في الكويت وتحويل خمس رحلات من مطار الكويت إلى مطارات أخرى

الكويت في 27 يونيو / بنا / أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الأربعاء توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد من غبار وسرعة رياح.



وقالت الإدارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف العبدالله الصباح أصدر تعليماته بوقف الحركة الملاحية في الموانئ الثلاثة مؤقتا بناء على الإفادات الميدانية من مدراء العمليات البحرية.



كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الأربعاء أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي غير مستقرة بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.



وقال مدير إدارة الملاحة الجوية المهندس عماد السنعوسي لـ(كونا) إن "حركة الطائرات في الهبوط تأثرت بحالة الجو الحالية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية ما أدى إلى تحويل خمس رحلات إلى مطارات الدول المجاورة

بينما لم تتأثر حركة الإقلاع بسوء الأحوال الجوية".



وتوقع تأجيل بعض الرحلات المغادرة من مطار الكويت الدولي بسبب تحويل بعض الرحلات القادمة إلى المطارات القريبة إذ أن تلك الرحلات ستقلع مرة أخرى بمسافرين جدد.



ع ع



بنا 1345 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/06/27 - 51 : 04 PM