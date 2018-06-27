الإمارات: شكاوى قطر لا أساس لها.. ووفاؤها بالتزاماتها الطريق الوحيد لخروجها من أزمتها

لاهاي في 27 يونيو / بنا / أصدرت دولة الإمارات عبر بعثتها في لاهاي بياناً اليوم أكدت فيه أن شكاوى قطر لا أساس لها، مشددة على أن وفاءها بالتزاماتها يعد الطريق الوحيد لخروجها من أزمتها.





وجاء في البيان الذى أوردته وكالة أنباء الإمارات أن "قطر تقدمت وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بطلب لاتخاذ إجراءات وقتية بوقف ما تدعيه قطر من إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين في دولة الإمارات متمثلة في عدم تمكينهم من العلاج والتعليم والتجارة إضافة إلى قطع الصلات الأسرية، وطلبت من محكمة العدل الدولية وقف تلك الاجراءات التي تدعيها قطر والمخالفة للواقع حيث ستقوم المحكمة خلال الأيام الثلاثة المقبلة ببحث الطلب القطري على ضوء ما ستقدمه الإمارات من أدلة ومستندات تفند تلك الادعاءات".



واعتبر البيان " أن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هي محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة قطر بناء على ممارساتها غير المشروعة بدعم الارهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دوليا والتدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقيات والتعاهدات التي قطعتها قطر على نفسها".



وأكدت دولة الإمارات موقفها الواضح من الشعب القطري والذي أقحمته حكومته في ممارسات أدت إلى معاناته دون أن يكون له يد في ذلك وأن خروج قطر من الأزمة ليس عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوي لا أساس لها بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التي قطعتها على نفسها.





م.ح./ع ذ



بنا 1343 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/06/27 - 49 : 04 PM