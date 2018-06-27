وكيل الشؤون الإسلامية يشيد بدعم البنك الأهلي المتحد لصندوق الزكاة والصدقات المنامة في 27 يونيو / بنا / أكد وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح حرص صندوق الزكاة والصدقات الذي يعمل تحت مظلة إدارة الشؤون الدينية على عقد شراكة حقيقية بين القطاعات الرسمية والأهلية، للارتقاء بأداء ومخرجات مؤسسة تُعنى بالركن الثالث من أركان الدين الإسلامي الحنيف لتمارس دورها التوعوي والخيري، وصولاً لتكافل اجتماعي يؤصل معاني التلاحم والتراحم والوحدة.



وأضاف المفتاح أن صندوق الزكاة والصدقات قد تلقى مؤخراً تبرعاً مالياً سخياً من البنك الأهلي المتحد، وذلك دعماً لمشاريعه وبرامجه الخيرية المختلفة، معرباً عن شكره وتقديره لإسهامات البنك الأهلي المتحد المتواصلة والمميزة لمشاريع الصندوق كونه من الداعمين الدائمين للصندوق، لافتاً إلى أن تعاون الجهات الداعمة لأنشطة الصندوق حقق نموذجاً من العطاء المتواصل الذي منح العديد من الأسر اطمئناناً واستقراراً، وأدخل على الكثير من الأسر الفرحة والسرور.



وأشار وكيل الشؤون الإسلامية إلى أن رئيس صندوق الزكاة والصدقات السيد صلاح حيدر قد التقى مؤخراً بالسيد بسام التتان مدير أول الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك الأهلي المتحد، والذي قدم باسم البنك شيكاً بمبلغ 50 ألف دينار بحريني لصالح أنشطة الصندوق الخيرية.



من جانبه، أكد السيد بسام التتان أن هذا التبرع يأتي انطلاقاً من إيمان البنك بضرورة دعم كافة الجهود الرسمية والأهلية الرامية لتحقيق التكافل الاجتماعي، مشيداً بالدور الفاعل الذي يقوم به الصندوق بمساعدة مختلف الشرائح المحتاجة وتقديم الدعم اللازم للعديد من الأسر البحرينية المستحقة.



حضر اللقاء السيد محمد علي أحمد رئيس تنمية الموارد بصندوق الزكاة والصدقات، والأستاذة رنا عبدالرضا مدير الإعلام والاتصالات المؤسسية بالبنك الأهلي المتحد.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1256 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/06/27 - 25 : 04 PM