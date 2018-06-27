مدير مركز العناية بفئات متلازمة داون لـ" بنا": بدء المرحلة الأولى لبرنامج تشغيل شباب متلازمة داون

المنامة في 27 يونيو / بنا / أكد الخبير الدولي مدير مركز العناية بفئات متلازمة داون الدكتور محمد عبد الكريم المناعي أن عدد العائلات البحرينية التي تتضمن فئات متلازمة داون من الأطفال والشباب بلغ 1500 عائلة بحرينية وفقاً للتقديرات الأخيرة التي توقعها الجمعية، معلنا عن توقيع عشرة عقود مع أولياء أمور فئة متلازمة داون صباح اليوم بمقر المركز بالجمعية البحرينية لمتلازمة داون ايذاناً ببدء المرحلة الأولى لبرنامج تشغيل الشباب من فئة متلازمة داون في شركات ومؤسسات المجتمع المدني.





وأكد المناعي -مدير برنامج تشغيل الشباب من فئة متلازمة داون- في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن مركز العناية التابع للجمعية البحرينية لمتلازمة داون حرص على إعداد مشروع لتشغيل الشباب من هذه الفئة والعمل على إدماجهم في مختلف المهن والخروج من إطار المهن الحرفية، وذلك أسوة بالدول المتقدمة التي تدعم فئة متلازمة داون للعمل في شتى المجالات، موضحاً أن المرحلة الأولى من البرنامج تضمنت توقيع عشرة عقود لشباب من فئة متلازمة داون في شركات ومؤسسات مختلفة بحيث يكون الحد الأدنى للراتب 250 دينار بحريني.



وأشار المناعي الى أن المركز خصص لكل شاب مساعداً أخصائياً يتولى تدريبه ليصبح مؤهلا للمهام الوظيفية المطلوبة ويصاحبه في موقع عمله حتى يصل إلى مستوى الكفاءة المهنية التي تتطلبها وظيفته، مؤكداً أن المركز يتولى الاهتمام بفئة متلازمة داون منذ الولادة وحتى ادماجها في سوق العمل عبر التواصل مع أولياء الأمور واسداء الإرشادات التي ترفع من مستوى الوعي في التعامل ودعم هذه الفئة.



وفي ختام تصريحه أشاد المناعي بالمسئولين في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين، ومختلف الشركات والمؤسسات التي تدعم فئة متلازمة داون وتعمل على مساعدة المركز في ادماجهم في المجتمع، متوقعاً أن ترتفع نسبة عمل فئة متلازمة داون في السنوات الخمس المقبلة وخلال المراحل المتتالية في مختلف المهن في المجتمع البحريني، بالإضافة إلى قيام بعض المشروعات الخاصة على عاتق هذه الفئة.



من/ نبيلة سليمان



خ.ب/ع ع



بنا 1250 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/06/27 - 23 : 04 PM