سمو محافظ الجنوبية: التواصل أحد أهم أركان عمل المحافظة الجنوبية المنامة في 27 يونيو / بنا / أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن التواصل واللقاءات المستمرة بأهالي المحافظة تسهم بشكل فاعل في تكوين الصورة الشاملة لما تتطلع له مناطق المحافظة من مشاريع خدمية وتنموية، مشددا سموه على أن التواصل أحد أهم الأركان التي يقوم عليها عمل المحافظة الجنوبية.



واضاف سموه أن المحافظة تكرس كافة جهودها لخدمة المواطنين وفق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتطلعات صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.



جاء ذلك لدى استقبال سمو محافظ المحافظة الجنوبية جمع غفير من وجهاء وأعيان المحافظة الجنوبية وكبار ضباط وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين والمواطنين وذلك بمجلس سموه الأسبوعي بمقر المحافظة الجنوبية.



وأشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالدور الكبير الذي يبذله رجال الأمن في حفظ واستقرار الأمن بالمحافظة، مؤكدا سموه على التواصل المستمر والمباشر بين المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية لتوفير سبل السلامة والراحة للمواطنين.



كما أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة أن المجالس تجسد ما يتميز به المجتمع من تواصل وتقارب مشددا على أن مجلس سموه الأسبوعي هو مجلس جميع أهالي المحافظة الجنوبية وأن أبواب سموه مفتوحه لجميع أهالي المحافظة لطرح آرائهم ومقترحاتهم.



وقال سموه إن المحافظة الجنوبية مقبلة على العديد من المبادرات والمشاريع الخدمية خلال الفترة القادمة، مشددا على أهمية التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين المحافظة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة لدراسة المشاريع الهادفة لخدمة مناطق المحافظة وقاطنيها.



من جانبهم عبر رواد المجلس عن ثنائهم على تطلعات سمو محافظ المحافظة الجنوبية واهتمامه وتواصله الدائم خلال مجلس سموه الأسبوعي والزيارات المتواصلة لمناطق المحافظة لتلمس احتياجات الأهالي مؤكدين حرصهم على التواصل الدائم مع المحافظة ورفع مقترحاتهم وآرائهم لكل ما من شأنه ازدهار المحافظة.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1252 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/06/27 - 23 : 04 PM