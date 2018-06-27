سمو رئيس الوزراء: العلاقات البحرينية الكويتية ستظل مميزة ومتينة على كافة المستويات المنامة في 27 يونيو / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات البحرينية الكويتية توارثناها جيلا بعد جيل وستظل مميزة بعراها ومتينة بترابط البلدين على كافة المستويات.



ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وبما تشهده من تطور متنام على مختلف الأصعدة، مشددا سموه حرص مملكة البحرين على استمرار بناء وتطوير عرى التعاون الأخوي مع شقيقتها دولة الكويت والانطلاق به الى آفاق أرحب من التفاهم والتنسيق المعزز للبناء المتين للعلاقات الثنائية بين البلدين.



من جهته أعرب عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين عن الاعتزاز بما تحظى به العلاقات البحرينية الكويتية من دعم وإسناد من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حتى أصبحت اليوم مثالا للعلاقات المتميزة والتعاون الوثيق.



خ.ب/ع ع



بنا 1238 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/06/27 - 00 : 04 PM