رئيس لجنة مكافحة العنف والادمان (معاً) يبحث التعاون مع مديرية الجنوبية لتغطية كافة مدارس المحافظة

المنامة في 27 يونيو / بنا / أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة مكافحة العنف والادمان (معاً) أن اللجنة تضع نصب عينيها ضرورة تطبيق الخطة الاستراتيجية للبرنامج في جميع مدارس البحرين خلال السنة الدراسية القادمة للعام 2018-2019 سعياً نحو رفع مستوى التأثير الإيجابي للبرنامج وضمان توعية وإرشاد الطلبة للتعامل مع مختلف السلوكيات والظواهر الدخيلة على المدارس.



وبحث رئيس لجنة "معاً" خلال زيارته لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية سبل التعاون المشترك مع سعادة العميد حمد علي المري مدير عام المديرية، وذلك لتغطية جميع المدارس في الجنوبية والاستفادة من جهود شرطة المجتمع التابعين للمديرية وذلك بنظام الدوام الجزئي في كل مدرسة بالمحافظة، وتغطية المدارس التي لم يطبق بها البرنامج والبالغ عددها 14 مدرسة.



وأكد معاليه أن لجنة "معاً" مدت جسور الشراكة مع جميع مديريات المملكة لتبادل المنفعة والتعاون لزيادة عدد الطلبة المستفيدين والمدارس، إلى جانب العمل على تخريج دفعة جديدة من المنفذين من شرطة المجتمع.



وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية الجنوبية في حفظ أمن المواطنين والمقيمين وحرصها على تحقيق استقرار المجتمع وأفراده بجميع أطيافه وفئاته، وما أبدوه من تعاون مع لجنة معاً لتغطية جميع مدارس الجنوبية.



من جانبه أكد سعادة العميد حمد علي المري مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية ترحيبه بالتعاون مع لجنة مكافحة العنف والإدمان (معاً) لما في ذلك من أثر توعوي إيجابي للمجتمع والذي يسهم في ترسيخ التعاون والتلاحم والتكاتف لدى جميع أفراده ويعزز ثقة المواطنين برجال الأمن وجهات تنفيذ القانون.



حضر الاجتماع سعادة المقدم الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس مركز شرطة الرفاع الغربي، والسيد علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة مدير برنامج معاً وعدد من ضباط المديرية الأمنية.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1222 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/27 - 29 : 03 PM