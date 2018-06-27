مبنى الهداية بلازا ينال جائزة الإنجازات الحكومية العربية دبي في 27 يونيو / بنا / حاز مبنى الهداية بلازا والذي شيدته إدارة الأوقاف السنية بمحافظة العاصمة على جائزة الإنجازات الحكومية العربية والذي اقامته أكاديمية التميز بإمارة دبي مؤخرا وذلك من بين ١٥٠ مشاركة لجهات حكومية عربية.

وتسلم الجائزة نيابة عن الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الاوقاف السنية، السيد عبدالحميد الكوهجي عضو مجلس الأوقاف السنية، والمهندس عبدالله راشد المعيلي رئيس قسم الخدمات الهندسية والصيانة بالإدارة في حفل أقيم برعاية وحضور اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي نائب القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي ورئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي وعدد من ممثلي الجهات الحكومية العربية.



وقد ألقت الجائزة الضوء على الأفكار المبتكرة والإنجازات المتميزة داخل عمل القيادة والإدارة العامة وأقسام الخدمات المساندة في تقديم الأفضل للمتعاملين مع الجهات الحكومية، كما تلقي الجائزة التي تعد الأرقى على المستوى العربي، الضوء على إنجازات الجهات الحكومية العربية بما يؤثر إيجاباً في الارتقاء بالاستراتيجية المعتمدة لديها، والتي تكسبها مزايا إضافية تدعم تميزها في مؤشرات التنافسية العالمية.



وفي هذا الصدد قال السيد بيار مكرزل رئيس أكاديمية جوائز التميز في دبي: إن «جائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية» تنطلق تزامناً مع إطلاق الجيل الرابع من التميز، وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتشجيع الابتكار في الجهات الحكومية، ودعمها بالوسائل المتاحة كافة".



الجدير بالذكر أن مشروع الهداية بلازا يعد أحد أكبر المشاريع الوقفية التي تشيدها الإدارة، حيث يتميز المشروع باحتوائه على أكثر من ١٠٠٠ موقف متعدد الطوابق للسيارات يخدم عدة قطاعات حكومية وخاصة ودبلوماسية نظرا لوقوعها في منطقة حيوية في قلب العاصمة تجمع ما بين الموقع القريب من المواقع التراثية ومجموعة من الشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية والخاصة وبتصميم عصري حديث يواكب التطور وإطلالة واسعة على منطقة خليج البحرين.



وتتميز المواقف بأنها تدار بشكل آلي سواء في الدخول والخروج بنظام البطاقات الممغنظة عن بعد، دون تدخل بشري، كما تحتوي على حساسات الكترونية وإضاءات حمراء وخضراء وعدادا رقميا يوضح أماكن وعدد المواقف المتوفرة لتسهيل عملية الوقوف وضمان سلاستها ، كما يحتوي المشروع على ١١ طابقا مطلة بشكل كامل على خليج البحرين، ومعارض ومحلات تجارية واسعة على شارع الحكومة الرئيسي.



خ.ب/ع ع



بنا 1218 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/27 - 37 : 03 PM