تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد لزيادة انسيابية الحركة المرورية .. الأشغال: البدء بتطوير شارع 47 بمنطقة سند المنامة في 27 يونيو / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن تنفيذ اعمال مشروع تطوير شارع 47 بمنطقة سند والذي يقع المشروع بين محافظتي العاصمة والجنوبية بمجمعي 646 و745 وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة.

وأكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن أعمال تطوير الشارع تتضمن توسعة شارع 47 إلى مسارين في كل اتجاه بطول يبلغ حوالي 0.55 كيلومتر من تقاطع شارع الاستقلال حتى شارع 77 ويعتبر شارع 47 مدخل رئيسي لمنطقة سند للقادمين من الرفاع ومدينة عيسى ويؤدي الى أحد أهم الشوارع التجارية بمنطقتي جد علي وسند، بالإضافة الى إنشاء شبكة لتصريف مياه الإمطار، توفير أرصفة جانبية للمشاة، أعمال الإنارة، توفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة المطلوبة على الشارع، ووضع حواجز السلامة في المناطق التي تتطلب ذلك.



وأضافت الوزارة أن مشروع تطوير شارع 47 بمنطقة سند يشهد ازدحاماً كبيراً، حيث يستخدم هذا الشارع حوالي 26 ألف مركبة يوميا في الاتجاهين، وبمعدل 2700 مركبة في الساعة في أوقات الذروة، وسوف يضاعف المشروع من الطاقة الاستيعابية للطريق ويخفض طوابير الانتظار على شارع 47 بحدود 35%، حيث سيخدم المشروع قاطني منطقة سند والمشروع الاسكاني الجديد (هورة سند) وسيسهم في تخفيف الازدحامات المرورية التي يشهدها الشارع ورفع مستوى السلامة المرورية عليه.



الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ هذا المشروع وفق خطة قصيرة المدى كجزء من خطة أشمل لتوسعة شبكة الطرق بقيمة اجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار امريكي، ممولة من برنامج التنمية الخليجي في فترة زمنية تستغرق من 3 إلى 5 سنوات الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في اعداد المركبات، حيث تضم الحزمة الثانية 15 مشروعاً من شأنها أن تعمل على تخفيف الازدحامات في التقاطعات والشوارع الرئيسية.



وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين بالالتزام بالإرشادات المرورية والعلامات التحذيرية واتباع التحويلات الخاصة بالمشروع واستخدام الطرق البديلة التي وفرتها الوزارة حفاظا على سلامة الجميع، مقدرة تعاونهم خلال فترة تنفيذ المشروع والذي يهدف بالدرجة الاولى الى خدمتهم.





م.ف.ق/ع ع



بنا 1211 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/27 - 20 : 03 PM