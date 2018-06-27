قائد الحرس الملكي يستقبل محافظ أرخبيل سقطرى اليمني

المنامة في 27 يونيو / بنا / استقبل سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بمكتبه بمعسكر الروضة صباح اليوم ، سعادة السيد رمزي محروس محافظ محافظة أرخبيل سقطرى في جمهورية اليمن الشقيقة، وسعادة السيد عبد الجميل عبد الله علي وكيل محافظة أرخبيل سقطرى لشؤون البيئة والتنمية.



وبحث سموه أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الحياه البيئية والفطرية، وأشاد سموه بما تتميز به جزيرة سقطرى كمعلم سياحي وبيئي بارز على المستوى العربي والدولي.



حضر اللقاء سعادة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.



خ.ب/ع ع



بنا 1200 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/06/27 - 04 : 03 PM