تسلم التقرير السنوي من قائد "الطبية الملكية".. معالي الشيخ خالد بن عبد الله: الخدمات المتطورة التي يقدمها المستشفى العسكري تعكس كفاءته والتزامه بتوفير الرعاية الشاملة

المامة في 27 يونيو / بنا / أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الخدمات الحديثة والمتطورة التي يقدمها المستشفى العسكري التابع لقوة دفاع البحرين، تعكس كفاءة وخبرة الجهاز الذي يتولى الإشراف على هذا الصرح الطبي الملتزم بأداء مهمته الإنسانية النبيلة وبتوفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع منذ حوالي خمسة عقود.



وقال معاليه: "يعد المستشفى العسكري مفخرة وإنجازاً ذا قيمة تضاف إلى سجل إنجازاتنا الوطنية لما استطاع تحقيقه طوال السنوات الماضية – بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه – على صعيد المساهمة في تعزيز صورة وسمعة البحرين على الخارطة الإقليمية بوصفها مركزاً للاستشفاء والتطبيب، نظراً لما يضمه هذا المستشفى وغيره من المرافق الطبية والصحية من القطاعين العام والخاص من كفاءات محلية يُعتمد عليها، معززة في الوقت نفسه بالخبرات العالمية من خلال الاستشاريين والأخصائيين الذين يتم استقطابهم إلى البحرين إما للعمل في هذه المستشفيات، أو تقديم التسهيلات اللازمة لهم لافتتاح مشاريعهم الخاصة".



جاء ذلك لدى استقبال معالي الشيخ خالد بن عبد الله في مكتبه بقصر القضيبية، سعادة اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قائد الخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين، الذي قدَّم لمعاليه نسخة من التقرير السنوي للعام 2017 الصادر عن الخدمات الطبية الملكية.



وخلال الاستقبال، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن شكره وتقديره لقائد الخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين وجميع منتسبي المستشفى العسكري على ما يوالون بذله من جهود ساهمت في أن يكون العام المنصرم عام إنجاز وتفوق وتميز على جميع الصعد، معرباً معاليه كذلك عن سعادته بحصول المستشفى خلال العام الماضي على المزيد من الاعتمادات الدولية في المجال الصحي من جهات ذات مكانة مرموقة عالمياً والتي تترجم ما تتمتع به خدمات المستشفى من كفاءة وجودة عاليتين.



كما استمع معاليه خلال اللقاء إلى شرح موجز من قائد الخدمات الطبية الملكية حول أبرز المشاريع المتوقع الانتهاء من بعضها خلال العامين الجاري والمقبل كمبنى مركز البحوث والتدريب، ومنبى العيادات العامة والعيادات التخصصية، ومبنى وحدة الحالات اليومية وغرف العمليات والمختبر.



من جانبه، أكد سعادة اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قائد الخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين، أن الإنجازات والمبادرات التي حققها المستشفى العسكري على مدار العام الماضي لم تكن لتتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي تلقاه الخدمات الطبية الملكية، مؤكداً كذلك العزم على مواصلة الجهود التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مزيد من التقدم لهذا الصرح الطبي المتطور.



ع ع



بنا 1225 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/06/27 - 34 : 03 PM