جلالة الملك ينيب القائد العام لقوة دفاع البحرين لحضور حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة العاشرة

المنامة في 27 يونيو / بنا / تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، أناب جلالته صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لحضور حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة العاشرة بحضور سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، وذلك صباح اليوم الأربعاء 27 يونيو 2018م، بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني.



فلدى وصول صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الحفل كان في استقبال معاليه سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، بعد ذلك جرى عزف سلام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين.



وقد استهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم تفضل اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان بإلقاء كلمة بهذه المناسبة:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً))

سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين،،

أصحاب المعالي والسعادة،،،

أيها الأخوة الأفاضل،،،

إنه يوم مبارك من أيام قوة دفاع البحرين، أن نشهد ثمرة جديدة من ثمار العلم ماثلة أمامنا في هذه النخبة الطيبة من القيادات العسكرية الواعدة القادرة بإذن الله تعالى على حمل راية التطوير والتحديث في مؤسساتنا العسكرية، ويسعدني إن أشاطركم فرحة تخرجكم، وأهنئكم على إتمامكم بنجاح كافة متطلبات درجة الماجستير في العلوم العسكرية، والذي جاء تتويجاً للجهود الطيبة التي بذلتموها أثناء تحصيلكم العلمي في دورة كلية القيادة والأركان المشتركة العاشرة بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني.

كما يسرني الترحيب بإخواننا الأعزاء من القوات المسلحة بالدول الشقيقة الذين يشاركون إخوانهم في هذه الدورة ليتبادلوا معهم الخبرات والمعرفة، راجين لهم التوفيق والسداد.

أخواني الضباط،،

إن إجتيازكم لهذه الدورة حقق لكم أرضية طيبة للإنطلاق مستقبلاً نحو دورات أكثر تقدماً، وصار لكم عوناً قوياً لتحمل أعباء المسؤوليات والمهام التي ستسند إليكم في حياتكم العسكرية المقبلة، حيث إن طبيعة المهام والواجبات التي ستواجهونها خلال المرحلة القادمة ستكون على نطاق أكبر ومستوى أعلى، مما يتجلى عندها أهمية التعليم والتدريب العسكري وحتمية استمراريته لما له من دور عظيم في فتح آفاق العلوم والمعارف، وإثراء الخبرات وصقلها وتطويرها لاستيعاب كل ما هو جديد وحديث في مجال العلوم العسكرية المتقدمة، ومسايرة إيقاع العصر ومتطلباته، وهنا أتوجه بالشكر إلى هيئة التوجيه بالكلية الذين أسهموا بجهودهم المخلصة ومساعيهم الخيرة في نجاح هذه الدورة، راجياً من الله أن يوفقهم في تحقيق الأهداف المنشودة.



أصحاب المعالي والسعادة

بالإرادة والعمل حققنا إنجازات غير مسبوقة في شأن التدريب الذاتي المشترك فقد تمكنت دولنا الشقيقة بفضل الله وتوفيقه، ثم بصدق التوجهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادتنا حفظهم الله من قطع أشواط بعيدة المدى في مجال التنسيق والتعاون العسكري والدفاعي مع الأشقاء والأصدقاء والحلفاء، وذلك إنطلاقا من اليقين الثابت بأهمية هذا التعاون الذي لا غنى لشعوبنا ودولنا عنه، فنحن نعيش في منطقة حساسة استراتيجياً واقتصادياً لدول العالم أجمع.



أصحاب المعالي والسعادة

إن الدفاع عن الدين والذود عن أمن واستقرار الوطن مسؤولية عظيمة، وأن المحافظة على هذه الأمانة يتطلب منا جهداً مضاعفاً، ومزيداً من التفاني والبذل، والإخلاص في العمل وإتقانه.

نسأل الله العظيم أن يحفظ جنودنا البواسل فوق كل أرض وتحت كل سماء وأن يثبت أقدامهم ويسدد رميهم وينصرهم، فإنه نعم المولى ونعم النصير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



بعدها ألقى اللواء الركن بحري عبدالله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني كلمة بهذه المناسبة:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

القائد العام لقوة دفاع البحرين

أصحاب السمو والمعالي والسعادة .. ضيوفنا الكرام .. أخواني الضباط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيدي صاحب المعالي ..



نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان والولاء والطاعة ... للمقام السامي ... لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ... قائدنا الأعلى حفظه الله ورعاه ... على رعايته الكريمة لحفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم (10) بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني ... والشكر موصول لمعاليكم الكريم على تشريفكم لنا تخريج هذه الدورة ...



ها نحن في هذا اليوم المبارك نخرج دورة غير مسبوقة في عدد منسوبيها من هذه الصرح التعليمي العسكري ... حيث لم يأتي هذا بمحض الصدفة ... وإنما أتى بفضل من الله سبحانه وتعالى ورؤية سامية من لدن سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى قائدنا الأعلى حفظه الله ورعاه...

وتوجيهات من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ... ومتابعة حثيثة وتوجيهات مباشرة من لدن سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس المجلس الأعلى للكلية حفظه الله ..

لم يكن هذا الجهد ليأتي إلا بدعم صادق ... من قيادة واعية أمينة على مقدرات الوطن ... وحسب خطط مدروسه في زيادة العدد... و تزامن مع تطوير التعليم في شتى المجلات حيث شمل التطوير منهاج الدورات... و تأهيل المعلمين... و كذلك عملت الكلية بتوجيهات من سيدي صاحب المعالي رئيس المجلس الأعلى للكلية ... بعقد دورات وورش عمل و ندوات لضباط قوة دفاع البحرين لتضطلع هذه الكلية على دورها التعليمي التي خطط لها من قبل المجلس الأعلى للكلية.

لهذا ... تم إعداد الخريجين وتأهيلهم وصقل مهاراتهم الفكرية .. على أحدث أسس وأساليب التعليم المتطور ... لقد تزودوا بالعلم العسكري الحديث .. الذي أضاف لهم معرفة جديدة قادرة على تبني الأفكار العملياتية ... ولقد تحصن الخريجون فتسلحوا بالعلم والثقافة العسكرية ...

واصبحوا لا يدخرون وسعاً للمساهمه الفاعله في تحقيق مبادئ وقيم الروح العسكرية والوطنية.

وأسمح لي سيدي ... أن أتقدم بالتهنئة للخريجين ... في هذه اللحظة السعيدة أقدم لكم بإسمي وبإسم منتسبي الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني تهنئة خالصة من القلب لتخرجكم من هذا الصرح العلمي ... الذي سلحكم بالعلم والمعرفة .. لتولى مسئولياتكم المستقبلية ... كما أوصيكم مواصلة مسيرة البحث ... والتحصيل العلمي ومواكبة كل جديد في كافة المجالات العسكرية ... خاصة وأن أبواب العلم مفتوحة لتصبحوا قادة قادرين على تقديم عطائكم العلمي والعملي.

سيدي صاحب المعالي ... نحن عازمون بكل إصرار وعزيمة ... لمواصلة العطاء ... والعمل على مواصلة كافة آفاق التطور ...

كما، اكرر شكري وتقديري واعتزازي ... لتشريف معاليكم الكريم لتخريج هذه الدورة ... كما أنني أقف اليوم بين أيدي معاليكم حفظكم الله ... لأؤكد بأننا ملتزمون ... وموفون بالعهد والولاء والطاعة لقيادتنا الرشيدة ... متضرعين وسائلين المولى العلي القدير أن يحفظ ... سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى قائدنا الأعلى، وأن يحفظ مملكتنا الغالية ... والله ولي التوفيق ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك شاهد راعي الحفل والحضور فلم موجز عن مراحل الدورة وما اشتملت عليه من محاضرات ومناقشات لعدد من المحاضرين، وتطبيقات عملية، وزيارات ميدانية لعدد من مؤسسات الدولة.

بعدها ألقى أحد الضباط كلمة نيابة عن زملائه الخريجين قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و خاتم

النبيين و أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم و على آله و صحبه أجمعين

سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظكم الله

أصحاب السمو أصحاب المعالي و السعادة ضيوفنا الكرام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سيدي،،،

في هذا اليوم المُبارك بالإصالةِ عن نفسي و نيابةً عن زملائي الضباطِ الدارسين في دورة القيادة و الأركان المشتركة رقم 10 أقف بين يدي معاليكم في هذا الصرح العلمي العسكري المتطور الكلية الملكية للقيادة و الأركان و الدفاع الوطني نرحبُ بمعاليكم سيدي.

سيدي،،،

لقد أمضينا عاماً تدريبياً في رحاب هذا الصرح العلمي الشامخ نهلنا خلاله من معين العلوم العسكرية و المعرفة الأكاديمية و التي كان لها أثراً في صقل الشخصية القيادية العسكرية و توسيع المدارك في القُدرِة على صناعةِ و إتخاذ القرارات حيث وفرت لنا الكلية بيئة تعليمية متطورة و عالية المستوى و سخرت التكنولوجيا في إنجاح العملية التعليمية في سبيل الوصول بنا إلى أعلى درجات الاحتراف و التميز في التخطيط وقٌدرٍة على التحليل و الاستنتاج و اتخاذ القرارات و دقةٍ في التنفيذ.

سيدي،،،

لقد أدركنا من خلال دورة القيادة و الأركان المشتركة رقم 10 بإن حجم التحديات و المخاطر الداخلية و الإقليمية و الدولية كبيرة و هذا يتطلب منا جميعاً مواجهة هذه التحديات بكل عزيمة و إقتدار و بمزيد من التطور و التجديد و الاحترافية لمواجهة تلك التحديات كما صقلت هذه الدورة فينا حس الأمن الوطني و عمقت فينا قيم الولاء و الانتماء للوطن و قيادته و طورت و غذت عقولنا بالعلوم و المعرفة (على المستوى التعبوي و العملياتي و الإستراتيجي ) و التي سوف نترجمها إلى أهداف وطنية تنفذ بأمانةٍ و احترافية ومهنيةٍ عاليةٍ تلبيةً لرؤى قيادتنا الرشيدة في جعلِ مملكتنا واحة أمنٍ و استقرارِ و سلامِ و تطورِ و نماء.

أسمحولي سيدي أن أشكرُ جهودَ آمر الكلية الملكية للقيادة و الأركان و الدفاع الوطني وأعضاء هيئة التوجيه و الإداريين على جهودهم المتواصلة لخدمة الضباط الدارسين.

سيدي نعاهد الله ثم مليكنا المفدى القائد الأعلى على أن نبقى الجند الأوفياء وأن نُسخر ما تعلمناه من علمٍ وتدريب ومهارات لخدمة قيادتنا الحكيمة و تطور وازدهار مملكتنا الغالية.

ختاماً نتقدم لمعاليكم سيدي بأسمى آيات الشكر و العرفان على تشريفكم حفلنا هذا و رعايتكم له سائلين الله العلي القدير أن يديمَ علينا نعمة الأمنَ والأمان في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة مليكنا المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته،،،



ثم ألقيت كلمة الضباط الخريجين عن المشاركين في الدورة من الدول الشقيقة ألقاها ( الضابط من المملكة العربية السعودية) قال فيها:-

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين واشرف الخلق اجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين

سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

القائد العام لقوة دفاع البحرين / حفظكم الله

أصحاب السمو والمعالي والسعادة ضيوفنا الكرام

أحييكم بتحية أهل الأسلام.... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيدي صاحب المعالي

يشرفني في هذا اليوم المجيد أن اقف أمام معاليكم بالإصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الضباط من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، نرحب بمعاليكم في منارة من منارات التعليم الشامخة الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، والتي أصبحت تتبوأ مكانة مرموقة بين مثيلاتها من الكليات مستمدة من الفكر النير لسيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.

سيدي،،،

لقد كان لنا الشرف العظيم بالإنتساب لدورة القيادة والأركان المشتركة رقم10 والتي تلقينا فيها كافة العلوم والمعارف العسكرية والأكاديمية وبمختلف المستويات العلمية والعملياتية والإستراتيجية، الأمر الذي طور مداركنا وارتقى بفكرنا، حيث تعلمنا فنون التخطيط العسكري، وواجبات القادة وهيئة الركن في مختلف مراحل الحرب الحديثة وأساليب تنفيذ العمليات المشتركة بجميع مكوناتها والتي تعتبر من أرقى ما توصل له الفكر العسكري في مجالات التخطيط للعمليات المستقبلية وكذلك أساليب ومنهاج البحث العلمي.

سيدي،،،

إسمحوا لي ياصاحب المعالي أن أهنئكم بهذه الكلية وما تقوم عليه من اساس متين يجمع بين الإرث العسكري والتدريب المتطور المبني على القواعد والمبادئ الواقعية الحديثة. ويسعدني في هذه المناسبة أن أتشرف بتقديرنا في المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة بأننا سنكون يداً واحدةً مع إخواننا الضباط في مملكة البحرين العزيزة.

وفي الختام أتقدم لمعاليكم سيدي بأسمى آيات الشكر والعرفان على تشريفكم حفل تخرجنا هذا، وعلى رعايتكم التي أضفت لنا الفرح والسرور، كما أسأل المولى العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

بعدها ألقيت قصيدة شعرية من المشاركين في الدورة من الدول الشقيقة بهذه المناسبة ألقاها العقيد ركن مشعل متعب السعيد.

بعدها ألقيت قصيدة شعرية بعنوان "العلم نور"، ألقاها الرائد الركن بحري نواف عبد اللطيف آل محمود.



ثم تفضل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية لأوائل الدورة، والتي اشترك فيها عدد من ضباط القوات المسلحة للدول الشقيقة وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، مباركاً ومهنئاً معاليه لهم تخرجهم من الدورة بنجاح.



ونقل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه للخريجين، مؤكداً معاليه أن الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني تحظى بدعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وأصبحت اليوم معلماً تعليمياً عسكرياً بارزاً من معالم النهضة العلمية العسكرية في المملكة، وجاء تشيدها لتؤكد بأن العلم والمعرفة هما الركيزتان الرئيسيتان لبناء القوات المسلحة العصرية والمتكاملة.



وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني تُسخر كافة إمكانياتها لتقديم أعلى مستويات التأهيل العسكري لتخريج دفعات متتالية من القادة والضباط المؤهلين أكاديمياً وعسكرياً، مشيداً معاليه بالدور البارز الذي تضطلع به الكلية في مجال إعداد القادة وصقلهم بالعلم والمعرفة مضيفاً معاليه بأن الكلية أضحت صرحاً يشار إليه بالبنان في تقدمه وكفاءة مخرجاته، وسط تقدير الجهات المحلية المعنية من خلال مشاركة ضباط المؤسسات العسكرية بالمملكة فيها، والسمعة الطيبة التي اكتسبتها الكلية إقليمياً، والتي تتجسد بالتحاق ضباط من القوات المسلحة من الدول الشقيقة.



وفي ختام الاحتفال أعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن خالص تهانيه الصادقة للخريجين، وشكره وتقديره لجميع القائمين على الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، متمنياً معاليه بأن يوفق الله الخريجين ليكونوا على الدوام جنوداً أوفياء للوطن الغالي.



حضر الاحتفال معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، و الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومعالي الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة رئيس المكتب العسكري لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، و سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، ومعالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، و سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وأصحاب السعادة سفراء دول الضباط المشاركين، والملحقين العسكريين لدول الضباط المشاركين.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1148 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/06/27 - 53 : 02 PM