هيئة الكهرباء والماء تمدد أوقات عمل مراكز خدمات المشتركين

المنامة في 27 يونيو / بنا / أعلنت هيئة الكهرباء والماء عن تمديد أوقات عمل مراكز خدمات المشتركين التابعة لها لتعمل على مدار 11 ساعة متواصلة يومياً، بدءاً من 1 يوليو المقبل.



وقالت الهيئة إن جميع مراكز خدمات المشتركين ستعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً من الأحد إلى الخميس، فيما عدا يوم السبت والذي سيتم العمل فيه حتى الثانية ظهراً.



وأوضحت الهيئة أن هذا الاجراء يأتي تماشياً مع رؤيتها بالارتقاء بخدماتها وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة وأقصى درجة من الموثوقية وذلك من أجل تنمية مستدامة في مملكة البحرين، علاوة على ذلك فإن تمديد ساعات العمل يأتي تأكيداً من هيئة الكهرباء والماء على أهمية سرعة الاستجابة مع المشتركين وتمكينهم للوصول إلى المراكز بأريحية وحسب الأوقات المناسبة لهم.



في ذات السياق، أكدت الهيئة سعيها المستمر لتطوير خدماتها لتلبي احتياجات جميع المشتركين وإتاحة الفرصة لهم باستخدام الوسائل المناسبة لهم، حيث أن هيئة الكهرباء والماء وبالتعاون مع الحكومة الالكترونية توفر خدمات الكترونية عديدة أبرزها "خدمة تسجيل قراءة العداد، الاستعلام ودفع فواتير الكهرباء والماء، تحديث البيانات والتحوّل للفاتورة الالكترونية، طلب قطع خدمة الكهرباء والماء، و التبليغ عن الاستهلاك العالي".



الجدير بالذكر أن تمديد ساعات العمل يشمل جميع مراكز خدمات المشتركين التالية "مركز المحرق ، مركز الكاونتري مول الكائن في شارع البديع، و مركز مزايا بلازا الواقع في مدينة عيسى".



م.ف.ق/ع ع



بنا 1126 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/06/27 - 31 : 02 PM