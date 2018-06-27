وفد من شرطة خدمة المجتمع يزور شرطة أبوظبي ويطلع على تجربتها المجتمعية ومبادرة " كلنا شرطة "

المنامة في 27 يونيو / بنا / في إطار تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول الشقيقة والصديقة ، بحث العقيد عبدالله بوراشد العنزي مدير إدارة شرطة خدمة المجتمع واللواء حماد أحمد الحمادي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهمية التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة مدير إدارة شرطة خدمة المجتمع والوفد المرافق له ، إلى قيادة شرطة أبوظبي ، للاطلاع على تجربتها المجتمعية وممارساتها في مجالات العمل الشرطي بما يساهم في تعزيز الوقاية من الجريمة.



كما زار الوفد، إدارة الشرطة المجتمعية والتقى العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير الإدارة وعددا من المسؤولين بها، حيث تم استعراض أهم الإنجازات والمهام المنوطة بالإدارة والواجبات التي تضطلع بها والخدمات التوعوية التي تقدمها للجمهور .

كما اطلع الوفد على مبادرة "كلنا شرطة " التي تجسد تكامل الجهود المجتمعية والشرطية لتعزيز مبدأ سيادة القانون والحفاظ على المكتسبات بما يسهم ايجابياً في تحقيق الأمن والاستقرار.



م.ف.ق/خ.س



بنا 0959 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/27 - 07 : 01 PM