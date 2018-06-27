بلدية المحرق تبدأ تنفيذ مشروع تشجير الشارع المؤدي إلى ديار المحرق المنامة في 27 يونيو / بنا / كشفت بلدية المحرق عن البدء بطرح مناقصة عامة لتنفيذ مشروع تشجير الشارع المؤدي إلى ديار المحرق، في إطار حرصها على زيادة الرقعة والمساحات الخضراء بالمحافظة.



وأشارت البلدية إلى أن المشروع يقع ضمن الدائرة الرابعة بمجمع (254)، وتبلغ مساحته الإجمالية (2400) م، حيث سيتم من خلال تنفيذ المشروع زراعة الشارع بأشجار الظل وشجيرات الزينة.



وأوضحت البلدية بأنها تسعى باستمرار لتحقيق التوازن البيئي في محافظة المحرق، حيث أعدت منظومة متكاملة للاهتمام بالمسطحات الخضراء والمحافظة عليها تمثلت في الصيانة الدورية لأنظمة الري والعمل على المتابعة المستمرة للمواقع التي تشهد بين الحين والآخر جفاف المزروعات ومعالجتها على الفور، بالإضافة إلى تهذيب وتقليم الأشجار والنخيل في الشوارع العامة بشكل دوري ومستمر.



وذكرت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ برامجها التطويرية المتعلقة بأعمال الزراعة والتجميل وعمارة البيئة والتي تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي وتعزيز جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومن ضمنها العناية بتشجير الشوارع العامة للحفاظ على المنظر الجمالي والبيئي كجزء من أولوياتها في خدمة أهالي محافظة المحرق.



كما دعت بلدية المحرق المواطنين والمقيمين إلى مشاركة البلدية في الحفاظ على المساحات والرقعة الخضراء وحمايتها وعدم العبث بها، ومراجعة مكتب العلاقات العامة والإعلام لنقل الشكاوى والملاحظات والمقترحات المتعلقة بهذا الشأن ليتم التعامل معها على الفور من قبل المختصين، وذلك من خلال الاتصال على الخط الثابت رقم: (17984027) أو التواصل عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى.







خ.ب/خ.س



بنا 0917 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/06/27 - 38 : 12 PM