الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة رام الله في 27 يونيو/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، 13 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة.

وافاد نادي الأسير الفلسطيني، لوكالة الانباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل بينهم أسير محرر.



كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا وزوجته من بلدة برقة، وفلسطينيا آخر من مخيم الجلزون في محافظة رام الله ، واربعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم ونابلس.



كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينييْن، وداهمت عدة منازل واستولت على أموال في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.



من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدة الظاهرية، ومخيم الفوار، ومدينة الخليل، واوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.





خ.س



بنا 0913 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/06/27 - 36 : 12 PM