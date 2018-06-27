أبو الفتح: 209 تظلمات على قرارات التخطيط العمراني في 2017 المنامة في 27 يونيو / بنا / كشف وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، د. نبيل محمد أبوالفتح، عن تلقي لجنة التظلمات من قرارات التخطيط العمراني، 209 تظلما خلال العام 2017.

وأشار أبوالفتح، الذي يرأس لجنة التظلمات من قرارات التخطيط العمراني، إلى أن الجنة عقدت 15 اجتماعاً خلال العام 2017، ، ونظرت في 209 تظلما ، ووافقت على 39 تظلماً، ورفضت 126 تظلماً، وانتهت اللجنة إلى عدم اختصاصها في 44 تظلماً، وأفاد أن محافظة المحرق تصدرت عدد التظلمات، إذ تسلمت اللجنة من محافظة المحرق 92 تظلماً، فيما تسلمت من محافظة العاصمة 47 تظلماً، ومن الشمالية 44 تظلماً، فيما تلقت من الجنوبية 37 تظلماً.



وقال أبوالفتح: "إن اللجنة التزمت في منهجية عملها بسرعة البت في الطلبات التي تستلمها، كما عملت على دراسة جميع الطلبات التي ترد إليها بمهنية تامة لضمان عدم تضرر أي طرف" ، مشيداً بجهود أعضاء اللجنة والفرق المساندة الأمر الذي قاد إلى البت في هذا العدد من الطلبات خلال العام الماضي.



ونوه أبوالفتح باهتمام سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف، ومتابعته لعمل اللجنة، وتوجيهاته بسرعة البت في طلبات التظلمات الواردة إلى الجنة.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0843 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/27 - 54 : 11 AM