وزير المالية يجتمع مع السفير الأمريكي لدى المملكة المنامة في 27 يونيو / بنا / اجتمع معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمكتبه بالوزارة صباح اليوم مع سعادة السيد جستن هيكس سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.

وتم خلال الاجتماع التنويه بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين والتعاون الإيجابي المثمر القائم بينهما في المجالات المالية والاقتصادية والمصرفية، مع بحث سبل تعزيز هذا التعاون في إطار من المصالح المشتركة.



كما تم استعراض مجمل التطورات الجارية على صعيد القطاعات المالية والمصرفية والاقتصاد العالمي بوجه عام.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0840 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/27 - 52 : 11 AM