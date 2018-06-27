منظمة التعاون الإسلامي تعقد ملتقى إعلاميا في بروكسل للحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام جدة في 27 يونيو/ بنا / تعقد منظمة التعاون الإسلامي في بروكسل، "الملتقى الإعلامي الإسلامي ـ الأوروبي للحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام"، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" والتنسيق مع الأكاديمية الإسلامية للبحث والتنمية يومي 29 و30 يونيو.

ويسعى الملتقى إلى تشخيص دور وسائل الإعلام في انتشار خطاب الكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا، وبحث سبل التعاون والتنسيق بين الإعلاميين من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتمييز بين حرية التعبير والإساءة إلى الأديان، ونبذ العنصرية والكراهية وتصحيح الصور النمطية السلبية عن الآخر.



وأوضحت مديرة إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي مها مصطفى عقيل، نقلا عن وكالة الانباء السعودية ، أن الملتقى يهدف إلى التعريف بمضامين الاستراتيجية الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي للتصدي للإسلاموفوبيا التي اعتمدتها الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام التي عُقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2016، و التعريف ببرنامج الإيسيسكو لتدريب الإعلاميين في مجال معالجة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين.

وسيشهد الملتقى تنظيم ورشة عمل لتقييم واعتماد الصيغة النهائية لمشروع الدليل التوجيهي لتأهيل الإعلاميين لتغطية الأحداث الإرهابية الذي أعدته إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي.



كما من المقرر أن يعتمد الملتقى مشروع "إعلان بروكسل من أجل الحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام"، ومشروع "الإعلان عن تأسيس الرابطة الدولية للإعلاميين من أجل الحد من الكراهية والتطرف".



ويشارك في أعمال الملتقى اعلاميون من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول الأوروبية، وخبراء في القانون الدولي وقانون الإعلام وحقوق الإنسان، وممثلو منظمات غير حكومية مهتمة بقضايا الحوار والأمن والتعايش بين أتباع الأديان، ومدير اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومياك).







خ.س



بنا 0840 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/06/27 - 51 : 11 AM