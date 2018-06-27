مصرع شخص إثر تحطم طائرة تدريب جنوبي تركيا أنقرة في 27 يونيو/ بنا / لقى طيّار تركي متدرّب حتفه، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرته التابعة لجامعة غازي عنتاب في ولاية أدي يمان، جنوب تركيا.

ونقلت وكالة الانباء "الاناضول" عن رئيس جامعة غازي عنتاب علي غور أن طائرتي تدريب تابعتين لكلية علوم الطيران والملاحة الفضائية، أقلعتا صباح اليوم من مطار غازي عنتاب.



وأضاف أن إحدى الطائرتين سقطت في تمام الساعة التاسعة صباحا بمنطقة بسني التابعة لولاية أدي يمان.

ولفت إلى أن الجهات المختصة تواصل عملها من أجل التعرف على سبب سقوط الطائرة.



وتوجهت فرق الإسعاف والإطفاء وقوات الأمن مباشرة إلى موقع تحطم الطائرة.



و.ش/خ.س



بنا 0825 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/27 - 37 : 11 AM