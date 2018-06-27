بولتون يلتقي لافروف في موسكو تمهيدًا لقمة أمريكية روسية موسكو في 27 يونيو/ بنا / يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو، تمهيدا لقمة بين الرئيسين ترامب وبوتين.

ووفق ما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، كما ذكرت وكالة سبوتنيك ، فمن المقرر أن يبحث الجانبان، مواضيع الأمن والاستقرار الدولي ونزع الأسلحة والعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية.



وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف صرح ان المحادثات ستتناول الازمة السورية.



وتعاني العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا تدهورًا وصف بانه الاشد منذ الحرب الباردة، بسبب الخلافات حول العديد من الأزمات كسوريا وأوكرانيا، بالإضافة الى الاتهامات الأمريكية لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية قبل عامين، وصولًا إلى حادثة تسميم العميل الروسي المزدوج سكريبال.



خ.س



بنا 0751 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/27 - 55 : 10 AM