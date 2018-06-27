العاهل الأردني: مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين واشنطن في 27 يونيو/ بنا / دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الى تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام الى جانب إسرائيل، مؤكدا أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين.

وشدد الملك عبدالله الثاني خلال سلسلة لقاءات في الكونغرس الأمريكي على أن التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.



وتطرقت اللقاءات إلى دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأهمية دعمها وتمكينها للاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين وتناولت أيضا التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، حيث جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لها، وأهمية الحفاظ على الاستقرار والتهدئة في منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا.



وبشأن الأعباء التي يتحملها الأردن جراء أزمة اللجوء السوري، قال العاهل الاردني أن الأردن بات غير قادر على استيعاب المزيد من اللاجئين، وأن أمنه ومصالحه أولوية.

كما تم استعراض عدد من القضايا والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.













و.ش/خ.س



بنا 0735 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/06/27 - 45 : 10 AM