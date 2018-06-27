وزارة المواصلات والاتصالات: إجراءات للحد من تجاوزات عبور شاحنات اللوحات الخاصة "برتقالية اللون" جسر الملك فهد المنامة في 27 يونيو / بنا / عقدت وزارة المواصلات والاتصالات اجتماعا مع أعضاء الغرفة وبعض الممثلين من الشركات العاملة في قطاع نقل البضائع بمن فيهم رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية مؤخرا ، وذلك وفقاً لتوجهات الوزارة في تطوير وتنظيم أنشطة قطاع النقل البري بما في ذلك نشاط "النقل الدولي للبضائع"، ودعم أنشطة القطاع الخاص.

وبحث الاجتماع بالتفصيل البدء بتنفيذ قرار منع الشاحنات التي تحمل اللوحة البرتقالية من عبور جسر الملك فهد. وبناء على مخرجات الاجتماع ارتأت الوزارة تأجيل تطبيق قرار إيقاف الشاحنات ذات اللوحة الخاصة (برتقالية اللون) من العبور عبر جسر الملك فهد إلى 1 أغسطس 2018. وذلك ليتسنى منح فرصة أكبر للراغبين بتصحيح أوضاعهم باستخراج ترخيص "النقل الدولي للبضائع " حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة لدى وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الأخرى ذات العلاقة بما فيها الإدارة العامة للمرور ، وقد تم التوضيح أثناء الاجتماع أنه يجب على جميع الشركات والمؤسسات والأفراد المخالفين توفيق أوضاعهم باستخراج سجل تجاري لمزاولة نشاط "النقل الدولي للبضائع" وتحويل جميع اللوحات الخاصة (برتقالية اللون) إلى لوحات صفراء للشاحنات العاملة في قطاع نقل البضائع ودفع الرسوم المستحقة لوزارة المواصلات والاتصالات والإدارة العامة للمرور وذلك قبل 1 أغسطس 2018.

وبهذا الشأن، صرحت سعادة المهندسة مريم أحمد جمعان وكيل الوزارة للنقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات قائلة: "نرجو من جميع شركات النقل والمؤسسات والأفراد العاملين في أنشطة النقل البري وخاصةً نشاط النقل الداخلي للبضائع ونشاط النقل الدولي للبضائع ونشاط الشحن والتفريغ ونشاط مناولة البضائع التقيد بجميع الإجراءات وتصحيح أوضاعها." مضيفة أن الوزارة ستطبق الأنظمة واللوائح المذكورة في القرارات الوزارية، وسوف يتم رصد مخالفات في حال عدم الالتزام بالأحكام واللوائح المنصوص عليها في القرارات.



م.ف.ق/خ.س



بنا 0732 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/06/27 - 44 : 10 AM