الامم المتحدة : 45 الف نازح من درعا يفرون جحيم القصف والقتال درعا في 27 يونيو/ بنا / قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 45 ألف شخص فروا جراء تصاعد القتال في محافظة درعا جنوب غرب سوريا واتجهوا صوب الحدود مع الأردن.

وتوقعت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتينا لوشر " أن يزيد عدد النازحين إلى أكثر من المثلين مع تصاعد العنف". وقالت إن البرنامج يوفر الغذاء لنحو 30 ألف شخص ويعتزم توصيل المزيد خلال الأيام المقبلة عبر الحدود من الأردن.

واكد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن مدنيين من بينهم أطفال سقطوا بين قتيل ومصاب وأن مستشفى توقف عن العمل بسبب ضربة جوية.



من جهتها اكدت المنظمة الطبية الخيرية (يو.أو.إس.إس.إم) التي تعمل في مناطق المعارضة ان "الناس لا تعرف أين تذهب". وذكرت أن خمسا من منشآتها في الجنوب، ومن بينهما عيادة متنقلة ومركز للرعاية الصحية، توقفت عن العمل خلال الاشتباكات الأخيرة.



وتشن قوات نظام الاسد هجوما كبيرا جنوب غربي البلاد ، وذكرت وسائل اعلام سورية رسمية أن هذه القوات فتحت جبهة جديدة في الهجوم على الجزء الذي تسيطر عليه قوات المعارضة من مدينة درعا، عاصمة المحافظة يوم امس الثلاثاء مشيرة ان الهدف هو الوصول إلى معبر نصيب مع الأردن.



ويواصل الأسد الهجوم بدعم روسي على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة التي تسعى إلى تثبيت اتفاق "خفض التصعيد" الذي توسطت في التوصل إليه مع موسكو في الجنوب الغربي العام الماضي. وكانت واشنطن حذرت الأسد من تبعات خطيرة.



ويغذى الهجوم المخاوف من موجة نزوح جديدة في صراع شرد بالفعل 11 مليونا ودفع الملايين إلى اللجوء في بلدان أخرى.







خ.س



بنا 0725 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/06/27 - 31 : 10 AM