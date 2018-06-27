تدشين اولى عمليات الجسر الجوي لإغاثة الحديدة من مركز الملك سلمان عدن في 27 يونيو/ بنا / وصلت طائرتان إغاثيتان تحملان 70 طناً من المواد الاغاثية الإيوائية والطبية امس الى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ضمن عمليات الجسر الجوي والبري والبحري الذي أطلقته دول التحالف الداعمة للحكومة الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لإغاثة محافظة الحديدة.

واشاد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، بتدشين أولى عمليات الجسر الجوي لإغاثة محافظة الحديدة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



واشار الوزير ، كما ذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ، الى انه سبق تدشين الجسر البري عبر ارسال اكثر من 45 شاحنة اغاثية تحمل 595 طنًا و 142 كيلو غرامًا من السلال الغذائية، و186 طنًا و320 كيلو غرامًا من التمور، و95 طنًا من الأدوية، و48 طنًا و400 كيلو غرام من المواد الإيوائيه، إضافة الى ارسال سفن محملة بالمساعدات الاغاثية.

ولفت فتح بأن هذه الجهود تأتي في إطار التنسيق المستمر بين اللجنة العليا للإغاثة ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، والهيئات المانحة في دول مجلس التعاون الخليجي. مشيرا الى ان هذه الجهود تأتي انقاذاً لسكان الحديدة جراء الظروف المأساوية التي تسببت بها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق السكان في المحافظة، ومرافقة لعمليات التحرير التي تشهدها الحديدة ، بدعم واسناد اخوي من قوات التحالف الداعمة للحكومة الشرعية.





خ.س



بنا 0634 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/27 - 57 : 09 AM