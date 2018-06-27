ماليزيا تصادر ممتلكات لرئيس الوزراء السابق بأكثر من مليار رنجيت كوالالمبور في 27 يونيو/ بنا / صادرت الشرطة الماليزية اليوم ممتلكات تتراوح قيمتها بين 900 مليون و 1.1 مليار رنجيت.

وذكرت الشرطة انها داهمت مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وصادرت هذه الاموال المتعلقة بقضية بصندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي.



وقال رئيس إدارة الجريمة التجارية في الشرطة الماليزية عمار سينغ بحسب رويترز إنه تمت مصادرة 1200 قطعة من الجواهر من المباني الست التي جرت مداهمتها.

واشار سينغ الى إن قيمة سعر التجزئة لهذه المواد قد يتراوح من 660 مليون إلى 880 مليون رنجيت، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة 440 مليون رنجيت بدون المصنعية،



وقالت الشرطة الماليزية إنه تمت مصادرة 567 حقيبة يد تصل قيمتها إلى 51.3 مليون رنجيت.

وتبحث ماليزيا توجيه اتهامات لنجيب عبد الرزاق من بينها الاختلاس واستخدام أموال حكومية للرشوة وذلك في أعقاب تحقيق بشأن أموال يزعم نهبها من صندوق (1.إم.دي.بي).









و.ش



بنا 0529 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/27 - 48 : 08 AM