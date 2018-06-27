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كوريا الجنوبية تدين إطلاق الحوثيين في اليمن الصواريخ على السعودية
2018/06/27 - 26 : 08 AM
سيؤول في 27 يونيو/ بنا / استنكرت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء قيام مليشيا الحوثي في اليمن بإطلاقهم بالصواريخ الأخيرة تجاه المملكة العربية السعودية، معربة عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيئول "ندين بشدة الهجمات الصاروخية التي تهدد حياة وسلامة المدنيين" بحسب وكالة الانباء "يونهاب".

وأضاف "نأمل أن تسهم جهود المجتمع الدولي في حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن من خلال استئناف عملية سياسية تشمل الأطراف المعنية."




و.ش

بنا 0514 جمت 27/06/2018


عدد القراءات : 11         اخر تحديث : 2018/06/27 - 26 : 08 AM
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