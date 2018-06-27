مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 27 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الشيخ ناصر الصباح بنجاح العملية الجراحية.

/جلالة الملك يصادق ويصدر قانون تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز.



/جلالة الملك: تقديم كل الدعم ليواصل الشباب عطاءه بنجاح.

/أمر ملكي بفض دور الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب.

/سمو رئيس الوزراء يوجه بتسمية الفريق الحكومي في لجنة التقاعد المشتركة.

/اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد تناقش الضمان الصحي والطاقة الشمسية.

/سمو ولي العهد يشيد بعلاقات التعاون الاقتصادي مع المانيا.

/محافظ الجنوبية: التنسيق المشترك بين المحافظة ومديرية شرطتها يشكل الأساس في ترسيخ دعائم الأمن.

/القائد العام يوقع اتفاقية تعاون دفاعي مع باكستان.

/مدير أركان الحرس الوطني يشيد بدور قوات درع الجزيرة.

/وزير الداخلية: معايير عالمية لتطوير العنصر البشري.

/وزير المالية: برنامج خليجي لدعم الاصلاحات الاقتصادية بالبحرين.

/وزير العمل يشيد بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشاريع التنموية.

/وزير الكهرباء يطلع على استراتيجيات الطاقة النووية للأغراض السلمية.

/وزير التربية: ارتفاع عدد المشاركين في مسابقة "تحدي القراءة" إلى 50 ألف طالب وطالبة.

/البحرين تتسلم سفينة التخزين العائمة نهاية العام الجاري.

/المصرف المركزي: لا تغير لقيمة الدينار.

/السفير الألماني لدى المملكة: البحرين مستهدفة وبطريقة مجحفة من منظمات دولية.

/الموافقة على مشروع قانون البلديات وإحالته إلى الشورى.

/الخارجية تناقش تقرير البحرين الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

/واشنطن تطالب العالم بوقف استيراد النفط الايراني بحلول 4 نوفمبر.

/استمرار الاحتجاجات على الاوضاع الاقتصادية في ايران.

/الإمارات: لا حلّ في الحديدة إلا بانسحاب الحوثيين منها.

/قوات النظام السوري تتقدم في درعا.. وإجمالي النازحين يتخطى 45 ألفاً.

/الأمير وليام يجري محادثات مع قادة إسرائيل في إطار جولته في المنطقة.

/خلاف بين الغرب وروسيا بشأن تعزيز سلطات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

/المحكمة العليا الأمريكية تؤيد مرسوم ترامب بمنع دخول مواطني ست دول.

/البابا فرنسيس يستقبل ماكرون للمرة الأولى والهجرة في صلب محادثاتهما.





و.ش



بنا 0508 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/27 - 14 : 08 AM