مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/27 - 14 : 08 AM
المنامة في 27 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الشيخ ناصر الصباح بنجاح العملية الجراحية.
/جلالة الملك يصادق ويصدر قانون تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز.
/جلالة الملك: تقديم كل الدعم ليواصل الشباب عطاءه بنجاح.
/أمر ملكي بفض دور الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب.
/سمو رئيس الوزراء يوجه بتسمية الفريق الحكومي في لجنة التقاعد المشتركة.
/اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد تناقش الضمان الصحي والطاقة الشمسية.
/سمو ولي العهد يشيد بعلاقات التعاون الاقتصادي مع المانيا.
/محافظ الجنوبية: التنسيق المشترك بين المحافظة ومديرية شرطتها يشكل الأساس في ترسيخ دعائم الأمن.
/القائد العام يوقع اتفاقية تعاون دفاعي مع باكستان.
/مدير أركان الحرس الوطني يشيد بدور قوات درع الجزيرة.
/وزير الداخلية: معايير عالمية لتطوير العنصر البشري.
/وزير المالية: برنامج خليجي لدعم الاصلاحات الاقتصادية بالبحرين.
/وزير العمل يشيد بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشاريع التنموية.
/وزير الكهرباء يطلع على استراتيجيات الطاقة النووية للأغراض السلمية.
/وزير التربية: ارتفاع عدد المشاركين في مسابقة "تحدي القراءة" إلى 50 ألف طالب وطالبة.
/البحرين تتسلم سفينة التخزين العائمة نهاية العام الجاري.
/المصرف المركزي: لا تغير لقيمة الدينار.
/السفير الألماني لدى المملكة: البحرين مستهدفة وبطريقة مجحفة من منظمات دولية.
/الموافقة على مشروع قانون البلديات وإحالته إلى الشورى.
/الخارجية تناقش تقرير البحرين الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
/واشنطن تطالب العالم بوقف استيراد النفط الايراني بحلول 4 نوفمبر.
/استمرار الاحتجاجات على الاوضاع الاقتصادية في ايران.
/الإمارات: لا حلّ في الحديدة إلا بانسحاب الحوثيين منها.
/قوات النظام السوري تتقدم في درعا.. وإجمالي النازحين يتخطى 45 ألفاً.
/الأمير وليام يجري محادثات مع قادة إسرائيل في إطار جولته في المنطقة.
/خلاف بين الغرب وروسيا بشأن تعزيز سلطات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
/المحكمة العليا الأمريكية تؤيد مرسوم ترامب بمنع دخول مواطني ست دول.
/البابا فرنسيس يستقبل ماكرون للمرة الأولى والهجرة في صلب محادثاتهما.
و.ش
بنا 0508 جمت 27/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/27 - 14 : 08 AM