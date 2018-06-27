الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق المنامة في 27 يونيو / بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأربعاء سيكون بمشيئة الله حارا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار ومن المتوقع أن يكون مغبرا في وقت لاحق.



الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا خلال النهار.



تحذير: من رياح قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 41 مئوية .. والصغرى 29 مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 % ، والصغرى 15%.





ن.ع/و.ش



بنا 0433 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/27 - 06 : 08 AM