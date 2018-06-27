وزير المالية: مملكة البحرين مع الأشقاء في السعودیة والإمارات والكویت ستعلن عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالیة فى المملكة المنامة في 27 يونيو/ بنا / أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بأن مملكة البحرين مع الأشقاء في المملكة العربیة السعودیة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكویت ستعلن عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالیة بمملكة البحرين.



وأشاد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بالمواقف التاريخية للأشقاء بالمملكة العربیة السعودیة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكویت، وأعرب عن شكره وتقديره لدعمهم مملكة البحرين في كافة المواقف التي أثبت عمق الروابط الأخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك.



م.ح.



بنا 2111 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/27 - 14 : 12 AM