سمو رئيس الوزراء يبعث برقية تهنئة لسمو امير دولة الكويت الشقيقة المنامة في 26 يونيو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي.

وقد ضمن سمو رئيس الوزراء برقيته بخالص تمنياته لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة بوافر الصحة والسعادة، واطيب تهانيه لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نجاح العملية الجراحية، سائلا المولى عز وجل بأن يمن على معاليه بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.



ع.ر/م خ



بنا 1923 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/26 - 30 : 10 PM