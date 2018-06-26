سمو ولي العهد يهنئ أمير دولة الكويت بنجاح العملية الجراحية التي أجريت للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي المنامة في 26 يونيو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان حمد بن آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي.



وعبر سمو ولي العهد عن خالص تمنياته لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة بموفور الصحة والسعادة، وأحر تهانيه لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نجاح العملية الجراحية، سائلا المولى جلت قدرته بأن يمن على معاليه بسرعة وتمام الشفاء، ويمتعه بالصحة والعافية، إنه سميع مجيب.





ح ب/م.ح.



بنا 1923 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/26 - 29 : 10 PM