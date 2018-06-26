الوزيرة الاماراتية ريم الهاشمي : سلامة المدنيين اليمنيين على رأس أولويات التحالف العربي أبوظبي في 26 يونيو/ بنا/ أكدت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الاماراتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة - كونها جزءا من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية - ملتزمة بتحقيق الاستقرار والازدهار في اليمن وتضع سلامة المدنيين وأمنهم علي رأس أولويات جهودها .



وجددت خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء التزام الامارات بقرار الأمم المتحدة رقم 2216 الذي ينص على إعادة الحكومة الشرعية اليمنية لإدارة البلاد.



وبشأن العملية السياسية القادمة التي يشرف عليها مارتن غريفث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن أوضحت الوزيرة أن التحالف يسعى لضمان سير عملية سياسية فعالة.



وأشارت إلى أن ثلاث سنوات تعتبر فترة طويلة للغاية في انتظار أن تسفر هذه العملية السياسية عن نتائج إيجابية .. وقالت : " ما زلنا نؤمن بضرورة و أهمية هذه العملية السياسية لكن لا يمكننا الانتظار إلى الأبد لاسيما أن اليمنيين يعيشون ظروفا صعبة للغاية نتيجة ممارسات الحوثيين العنيفة و المستمرة".. مؤكدة أن الحوثيين سعوا من خلال هذه الممارسات إلى مضاعفة عدد الضحايا والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية الرئيسية في تجاهل سافر للقوانين الدولية.



وشددت على أن التحالف يعتبر الوضع الحالي غير مقبول وهو يسعى ويصر على ضمان الانسحاب الكامل للحوثيين من الحديدة .. و أكدت أن ميناء الحديدة لايزال يعمل رغم محاولات الحوثيين تقويض خطة الدعم الإنساني الخاصة بالتحالف من خلال وضع ألغام بحرية و تهديد حرية الملاحة وأوضحت أن الجهات الأممية تواصل تفريغ شحنات الدعم الإنساني الخاص بها من السفن بالميناء.



وفيما يتعلق بعروض إدارة ميناء الحديدة قالت إنه يتم حالياً تقييم العروض ونتطلع لإيجاد طرق تناسب اليمنيين وتدعمها تماما الحكومة الشرعية.. وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة لاتزال شريكا متفهما و منفتحا ومستعدا للنقاش حتى فيما يتعلق بأكثر المحادثات صعوبة لأنها تؤمن بأن النتيجة النهائية ستكون مهمة للغاية لليمنيين.



وسلطت ريم الهاشمي الضوء علي الخطة الإنسانية الشاملة ذات المحاور الخمسة في الحديدة التي تقودها الإمارات والسعودية و تهدف إلي تأمين المواد الغذائية ومواد الإيواء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والوقود.



وأوضحت أنه تم توفير 35 ألف طن متري من إمدادات الغذاء التي تكفي مليوني شخص.. وارسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرق دعم لضمان التوزيع الفعال و الآمن للمساعدات الغذائية على أهالي الحديدة.. مؤكدة في الوقت نفسه سعي التحالف لتأمين تحرك القوافل الإنسانية حتى لا تتعرض للخطر .







س.ي



بنا 1858 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/26 - 28 : 10 PM