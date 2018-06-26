سمو ولي العهد يبعث برقية تهنئة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي المنامة في 26 يونيو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعاليه مؤخرا.



واعرب سمو ولي العهد في برقيته عن بالغ وأحر تهانيه القلبية لمعاليه ، داعيا المولى عز وجل ان يمن على معاليه بالشفاء العاجل وموفور الصحة والسعادة والعافية، ولدولة الكويت الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه.





ع.ر/س.ي



بنا 1848 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/26 - 52 : 09 PM