الرئيس اليمني يلتقي مع بعثة الأمم المتحدة عدن في 26 يونيو/ بنا / التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم بعثة الأمم المتحدة المكونة من مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية لمكتب الأمم المتحدة بيتر درينين ومساعدة مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية ماشاء جيفري ورئيس اللجنة الأمنية لمكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة جوهاس كيكوب وعدد من المختصين في مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة.



وذكرت وكالة الانباء اليمنية انه جرى خلال اللقاء بحث أشكال الدعم والتسهيلات في إطار قيام مكتب الأمم المتحدة بمهامه ودعم جهوده وتوفير الحماية اللازمة لأنشطة الأمم المتحدة وموظفيها في مختلف المحافظات اليمني.



من جانبه، أكد مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية على مواصلة نشاط مكاتب الأمم المتحدة للمساهمة في تلبية احتياجات الشعب اليمني.





م خ/م.ح.



بنا 1837 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/26 - 41 : 09 PM