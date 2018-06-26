جلالة الملك يهنئ أمير دولة الكويت بنجاح العملية الجراحية التي أجريت للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي المنامة في 26 يونيو/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي.



وأعرب جلالة الملك في برقيته عن أطيب تمنياته لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة بموفور الصحة والسعادة، وخالص تهانيه لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نجاح العملية الجراحية، داعيا الله تعالى بأن يمن على معاليه بسرعة وتمام الشفاء، ويمتعه بالصحة والعافية، إنه سميع مجيب.



ح ب/م.ح.



بنا 1836 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/26 - 40 : 09 PM